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El marroquí Hussein Ammouta, entrenador del Al Ahly, está cerca de abandonar su cargo tras la derrota por 2-0 ante el Pyramids en el partido que enfrentó a ambos equipos el lunes por la noche, correspondiente a la novena jornada de la liga egipcia.

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El Al Ahly se mostró durante el partido sin una identidad clara ni espíritu combativo a lo largo de los 90 minutos , mientras que el Pyramids impuso su dominio a lo largo y ancho del campo y supo aprovechar su superioridad para llevarse una victoria importante con la que reforzó su posición en lo más alto de la clasificación de la liga egipcia.

El Pyramids elevó su cuenta a 27 puntos en el primer puesto (pleno de victorias) y amplió a 7 puntos la ventaja sobre el Al Ahly, tercero, lo que aumenta la presión sobre el cuerpo técnico del conjunto rojo.

El periodista Ibrahim Fayek reveló que la salida de Ammouta es prácticamente segura, con una probabilidad de hasta el 99%, tras la derrota ante el Pyramids, que dominó el desarrollo del encuentro y logró decantarlo a su favor.

Ibrahim Fayek afirmó en su programa «El Kora Maa Fayek» que se espera que la decisión sobre la marcha de Hussein Ammouta del banquillo del Al Ahly se haga oficial en las próximas horas, ya que la tendencia dentro del club se inclina por poner fin a la etapa del técnico marroquí, que asumió el cargo a comienzos de la presente temporada.

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El periodista señaló que el sustituto más probable de Ammouta será un entrenador egipcio, ya que se está decidiendo entre cuatro nombres candidatos a asumir la responsabilidad en la próxima etapa, en un intento de reordenar al equipo y corregir el rumbo con rapidez.

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La lista de candidatos incluye a Hossam El Badry, Mohamed Shawky y Sami Komsan, además de Emad El Nahhas, y uno de ellos será el elegido para dirigir al Al Ahly tras la esperada salida del técnico marroquí, según reveló Ibrahim Fayek.

Fayek explicó que los cambios previstos no afectarán a todos los miembros del cuerpo técnico y administrativo, ya que Wael Gomaa seguirá desempeñando sus funciones como director de fútbol y Yasser Radwan continuará como segundo entrenador junto al nuevo cuerpo técnico.

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Estos acontecimientos llegan tras una dolorosa derrota ante el Pyramids, cuyas consecuencias no se limitan a la pérdida de tres puntos en la carrera por la liga, sino que han reavivado las dudas sobre el rendimiento del Al Ahly y la personalidad del equipo, que se encuentra a siete puntos del líder.

Según reveló Ibrahim Fayek, las próximas horas podrían traer el anuncio oficial del final de la etapa de Ammouta en el Al Ahly y el inicio de una nueva era dirigida por un entrenador egipcio, a la espera de conocer la identidad del elegido.

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La junta directiva del Al Ahly, presidida por Mahmoud El Khatib, teme que se repita el escenario de la desastrosa temporada pasada, en la que el conjunto rojo solo conquistó la Supercopa de Egipto, se quedó con las manos vacías en todas las demás competiciones y terminó tercero en la liga egipcia.