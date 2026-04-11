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Rayo Vallecano de Madrid v AEK Athens FC - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Akhomash evita la «trampa» del campeón de la CAN y genera polémica en la final del Mundial 2030

Morocco
Primera División
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I. Akhomach
Marruecos
España

Enfrenta el racismo con ironía...

El internacional marroquí Elías Akhomach, extremo del Rayo Vallecano, ha generado polémica en España al restar méritos a la candidatura española para la final del Mundial 2030 y apoyar a Marruecos.

En declaraciones al diario «AS», el joven de 21 años afirmó que la final del Mundial compartido «debe jugarse en Marruecos», rechazando así las presiones de España para llevarla al Santiago Bernabéu.

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Además, restó importancia al racismo y a los cánticos antimusulmanes en los estadios españoles: «Si los oyera en directo, solo me reiría y ignoraría a esos ignorantes».

Criticó que algunos exageren estos incidentes en vez de resolverlos por la vía legal o ignorarlos para frenar a los alborotadores.

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Sobre la Copa Africana, evitó pronunciarse sobre si Marruecos merecía el último título y prefirió debatirlo en privado con sus compañeros.

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