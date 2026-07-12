Manuel Akanji, defensa de Suiza, criticó las decisiones arbitrales en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 contra Argentina, disputado la madrugada del domingo.

Al final del partido, se mostró descontento por la segunda amarilla que el árbitro mostró a Breel Embolo en el 72 tras revisar la jugada con el vídeoarbitraje.

Silva Penheiro había pitado primero falta a Leandro Paredes y amonestado al argentino, pero al comprobarse el error de identificación se aplicó el protocolo.

Tras revisar la jugada, el árbitro anuló la falta de Paredes y amonestó a Embolo por simular, decisión que indignó a Suiza.

Akangji declaró a «Marca»: «Es una pena decir adiós al torneo así, cuando sabías que podías ganar. Se complica cuando el árbitro también está en tu contra».

Y añadió: «No soy de los que se quejan mucho, pero nunca antes había jugado un partido tan desigual, en el que todo se les concedía a ellos. Ni siquiera recibieron una tarjeta amarilla por simular una caída. Absolutamente nada».

En la misma línea, Remo Freuler añadió: «Salimos con entusiasmo y lucha; hicimos un gran partido y presionamos con fuerza... Luego llegó la expulsión y el partido se derrumbó. Es doloroso salir así; no entiendo cómo intervino el VAR en este partido».