Ajax solo necesitaba un gol, pero aún así deberá jugar la fase de play-offs de la Conference League

El Ajax disputará los play-offs para clasificarse para las competiciones europeas. El conjunto de Ámsterdam empató 0-0 contra el sc Heerenveen y terminó quinto en la VriendenLoterij Eredivisie. El Heerenveen, octavo, también se clasificó para los play-offs.

A los dos minutos, el Ajax creó la primera ocasión clara: un pase en profundidad de Weghorst dejó solo a Sean Steur, pero Bernt Klaverboer redujo el ángulo y evitó el gol.

A los 20 minutos, el local respondió: Dylan Vente remató flojo y Maarten Paes atajó sin problemas.

A diez minutos del final, Weghorst cedió a Gaeei, cuyo disparo lo desvió Klaverboer al larguero. Poco después, Steur también remató fuera por poco.

En la segunda parte, el Heerenveen creó peligro por primera vez. Sam Kersten recibió en el área, pero su remate salió desviado y el Ajax respiró aliviado.

Poco después, Lucas Rosa vio solo amarilla tras una fuerte entrada sobre Oliver Braude; el VAR descartó la roja. Al instante, el Heerenveen se salvó: Marcus Linday derribó a Klaassen en el área, pero el asistente no señaló penalti.

A diez del final, Paes centró y Vente no acertó, así que el Ajax sobrevivió.

El suplente Maher Carrizo tuvo otra gran ocasión para el equipo de Ámsterdam. El argentino se deshizo de dos defensas, pero su disparo salió demasiado flojo.

En los últimos minutos, el terreno de juego estaba tan impracticable que ninguno de los dos equipos logró crear más ocasiones.