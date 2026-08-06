Ajax - Shelbourne en TV: mira aquí gratis en directo el partido

El Ajax se enfrenta este jueves por la noche al Shelbourne FC en la tercera ronda previa de la Conference League. El partido, en un Johan Cruijff ArenA con todas las entradas agotadas, comienza a las 20:00 y podrá seguirse en directo por televisión y a través de una retransmisión gratuita.

El encuentro será emitido por Ziggo Sport. Los clientes de Ziggo podrán sintonizar el canal 14 a partir de las 20:00 para seguir en directo las evoluciones del conjunto de Ámsterdam.

Los aficionados al fútbol que no tengan suscripción con Ziggo tampoco tendrán que perderse nada del Ajax - Shelbourne. A través de Ziggo Sport Free, el partido podrá verse en streaming con una cuenta gratuita.

Los abonados de Ziggo Sport Totaal tienen varias opciones para seguir el encuentro. El partido podrá verse en Ziggo en el canal 401, en KPN en el canal 233 y en Odido en el canal 160, mientras que la app de Ziggo Sport Totaal también está disponible.

El Ajax se clasificó con autoridad para la tercera ronda previa tras eliminar al FK Vojvodina en el doble enfrentamiento. El equipo serbio fue derrotado por 4-1 tanto en la ida como en la vuelta, por lo que el Ajax avanzó con un marcador global de 8-2.

El Shelbourne se deshizo en la ronda anterior del Nõmme Kalju FC de Estonia. El club irlandés ganó el partido de ida en casa por 5-2 y, por ello, pudo permitirse una derrota por 2-1 en la vuelta.

Los visitantes están viviendo una temporada complicada en la competición nacional y ocupan actualmente la quinta posición. Además, el Shelbourne perdió el pasado fin de semana por 1-0 ante el Waterford, uno de los equipos de la zona baja.

El entrenador del Ajax, Míchel Sánchez, podrá contar ante el Shelbourne con Marc ter Stegen, Julian Brandt y Tolu Arokodare. Los tres fichajes fueron inscritos a tiempo ante la UEFA y, por ello, están habilitados para jugar el primer encuentro ante el rival irlandés.