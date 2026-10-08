Ajax anunció el miércoles por la noche que Kasper Dolberg ha sufrido una lesión de ligamento cruzado. Como consecuencia, lo más probable es que no vuelva a jugar esta temporada. La fortuna dentro de la desgracia para el club de Ámsterdam es que el delantero de 29 años sufrió la lesión con la selección danesa.

Eso tiene todo que ver con el Programa de Protección de Clubes de la FIFA. Se trata de una especie de póliza de seguro que existe desde 2012. Gracias a ese programa, se puede cubrir una parte del salario de un jugador lesionado.

Un club solo puede acogerse a él si existe una ‘incapacidad laboral total temporal’ como consecuencia de una lesión sufrida durante un partido, un entrenamiento, un viaje u otro momento con la selección nacional.

En ese caso, el salario queda cubierto gracias al Programa de Protección de Clubes de la FIFA a partir de 28 días después de producirse la lesión, hasta que el jugador haya reanudado por completo los entrenamientos con el grupo o haya disputado un partido.

Por cierto, solo queda cubierto el salario base del jugador lesionado. Eso significa que, por ejemplo, los bonus quedan fuera, al igual que los derechos de imagen o los costes médicos de la rehabilitación.

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Además, la normativa tampoco es ilimitada. Del salario base del jugador lesionado se cubren como máximo 20.548 euros por día, lo que equivale a 7,5 millones de euros al año. Lo más probable es que Dolberg esté por debajo de esa cifra, lo que es favorable para el Ajax. Presumiblemente, el danés gana entre tres y cuatro millones de euros al año.

Dolberg sufrió la lesión a finales de septiembre durante un entrenamiento con Dinamarca. Fue operado el martes en Copenhague, según anunció Ajax un día después.