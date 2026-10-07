El Ajax anunció el miércoles por la noche que Kasper Dolberg ha sufrido una lesión de ligamentos cruzados. Como consecuencia, lo más probable es que no vuelva a jugar esta temporada. La buena noticia dentro de la mala para el club de Ámsterdam es que el delantero de 29 años sufrió la lesión con la selección danesa.

Eso tiene todo que ver con el FIFA Club Protection Programme. Se trata de una especie de póliza de seguro que existe desde 2012. Gracias a ese programa, una parte del salario de un jugador lesionado puede quedar cubierta.

Un club solo puede acogerse a ello si se trata de una “incapacidad laboral total temporal” como consecuencia de una lesión sufrida durante un partido, un entrenamiento, un viaje u otro momento con la selección nacional.

En ese caso, el salario queda cubierto gracias al FIFA Club Protection Programme a partir de los 28 días posteriores a la lesión, hasta que el jugador haya retomado por completo los entrenamientos con el grupo o haya disputado un partido.

Por cierto, solo queda cubierto el salario base del jugador lesionado. Eso significa que, por ejemplo, los bonus quedan fuera, al igual que los derechos de imagen o los costes médicos de la rehabilitación.

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Además, la regulación no es ilimitada. Del salario base del jugador lesionado se cubren como máximo 20.548 euros al día, lo que equivale a 7,5 millones de euros al año. Lo más probable es que Dolberg esté por debajo de esa cifra, algo favorable para el Ajax. Presumiblemente, el danés gana entre tres y cuatro millones de euros al año.

Dolberg sufrió la lesión a finales de septiembre durante un entrenamiento con Dinamarca. El martes fue operado en Copenhague, según anunció el Ajax un día después.