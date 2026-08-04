Ajax rechaza de plano la oferta del PSG por Godts y se niega a negociar

El Ajax ha rechazado de forma tajante la primera oferta del Paris Saint-Germain por Mika Godts, según ha sabido De Telegraaf. El campeón francés ofreció cuarenta millones de euros más cinco millones de euros en bonus, pero el Ajax considera que es una cifra muy insuficiente.

El lunes, el PSG envió la oferta por correo electrónico a Jordi Cruijff, que no quedó en absoluto impresionado. De Telegraaf ya informó anteriormente de que el Ajax exige al menos sesenta millones de euros por el atacante.

Según el club de Ámsterdam, la diferencia sigue siendo demasiado grande. Cruijff ni siquiera ha presentado una contraoferta, sino que ha rechazado la propuesta de forma tajante. Por ahora, el Ajax se niega a negociar por Godts.

El PSG tendrá que valorar esta semana una nueva oferta. En Francia consideran que Godts no vale más que Maghnes Akliouche, por quien se pagaron cincuenta millones de euros la semana pasada.

El propio Godts ya ha alcanzado un acuerdo personal con el PSG. El delantero belga tiene preparado un contrato hasta mediados de 2031.