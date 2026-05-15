Ajax, PSV y Feyenoord pujan por un costoso crack de LaLiga

Según FR12.nl y Mounir Boualin, Ajax, PSV y Feyenoord siguen a Álvaro Rodríguez. Formado en la cantera del Real Madrid, ahora destaca en el Elche CF.

Según FR12, el Feyenoord lo ve como sustituto ideal de Ayase Ueda, quien podría marcharse.

Además, Ajax lo vigila porque Wout Weghorst acaba contrato y Kasper Dolberg podría marcharse.

Boualin añadió que el PSV también sigue al uruguayo y que Elche pide entre quince y veinte millones de euros por él.

El PSV espera obtener decenas de millones con la venta de Ricardo Pepi este verano y acelerar la búsqueda de un reemplazo.

Esta temporada ha jugado 32 partidos con el Elche, marcando seis goles y dando cinco asistencias.