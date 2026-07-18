El Ajax jugará el sábado su cuarto amistoso de pretemporada. El equipo de Míchel se medirá al Olympiakos en el complejo De Toekomst. El partido no se verá por TV, pero se podrá seguir gratis en los canales oficiales del club.

El encuentro, a puerta cerrada en el complejo De Toekomst, comenzará el sábado 18 de julio a las 15:30 h.

Los aficionados podrán seguirlo gratis en directo a través de la app, la web y el canal de YouTube del club. La previa empezará a las 15:30 h.

Los aficionados fuera de los Países Bajos podrán verlo por los mismos canales, salvo en Grecia, Chipre, Brasil, Rusia y Egipto, donde no habrá transmisión por derechos de emisión.

El Ajax cierra su preparación con un balance de una victoria, un empate y una derrota en tres amistosos.

Hasta ahora ha perdido 1-3 con Panathinaikos, ganado 1-0 a AEK Larnaca y empatado 1-1 con VfL Bochum. Olympiakos será el cuarto rival de la pretemporada.

Será la última prueba antes del debut oficial: el jueves visitará al FK Vojvodina en la ida de la segunda ronda de la Conference League.

Después del encuentro ante el conjunto griego, restan dos amistosos: el 26 de julio contra el Burnley inglés y el 2 de agosto frente al FC Volendam, ambos en Ámsterdam.

El calendario de Ajax es el siguiente:

18 de julio, 15:30: Ajax - Olympiakos (amistoso)

23 de julio, 20:00 h: FK Vojvodina - Ajax (ronda previa de la Conference League)

26 de julio, 14:00 h: Ajax - Burnley (amistoso)

30 de julio, 20:00 h: Ajax - FK Vojvodina (ronda previa de la Conference League)

2 de agosto, 14:30 h: Ajax - FC Volendam (partido amistoso)

Sigue aquí el partido en directo: