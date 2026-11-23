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El Ajax está cerca de cerrar un acuerdo con ABN Amro para que sea su patrocinador principal durante las próximas cinco temporadas. El periodista Mike Verweij, que sigue la actualidad del club, ha adelantado la noticia este martes en De Telegraaf, citando fuentes cercanas al Ajax.

El banco aportará doce millones de euros por temporada, incluidas las primas. El importe total del acuerdo será, por tanto, de sesenta millones de euros.

ABN Amro ya fue el patrocinador principal del Ajax entre 1991 y 2008. Actualmente patrocina al equipo amateur de los sábados y al fútbol femenino.

Ambas partes tienen la intención de cerrar el acuerdo este martes. En el mejor de los casos, la colaboración se anunciará oficialmente el miércoles.

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«Eso pondría fin a una búsqueda de un nuevo patrocinador principal que ha durado meses y durante la cual se ha hablado con varias grandes empresas», escribe Verweij.

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ABM Amro desea volver a aparecer en la camiseta del Ajax. Ya figuraba en ella cuando el club conquistó la Copa de la UEFA en 1992 y cuando el equipo de Ámsterdam ganó la Champions League en 1995.

Todo apunta a que será la última operación de Menno Geelen. El director general anunció recientemente que quiere dejar el Ajax el 1 de abril de 2027, después de años trabajando para el club.

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Ziggo es actualmente el patrocinador principal del Ajax, en una colaboración que comenzó el 1 de enero de 2015. La relación con el gigante del cable terminará en el verano de 2027.