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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Aislamiento e indiferencia de la afición: los detalles de la dura escena en el regreso de Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Fichajes
Primera División
Barcelona
Atlético Madrid
Julián Álvarez
España
Argentina

El jugador está decidido a marcharse rumbo al Barcelona

 Julián Álvarez, la estrella del Atlético de Madrid, se libró de un gran aprieto tras finalizar sus vacaciones y regresar a los entrenamientos de los rojiblancos.

Según el diario "Mundo Deportivo", Julián Álvarez sigue acatando el plan y, lejos de declararse en rebeldía por el momento, se presentó también en la ciudad deportiva de Majadahonda este miércoles, tercer día de su vuelta al Atlético de Madrid tras sus vacaciones. Llegó después de disputar la final del Mundial, torneo durante el cual realizó unas declaraciones en las que pedía salir del Atlético de Madrid y que se difundieron ampliamente por todo el mundo.

Álvarez pasó el lunes reconocimiento médico y entrenó el martes en dos sesiones en Cerro del Espino, en solitario por la mañana y con el resto de jugadores que disputaron la final del Mundial por la tarde.

El Atlético de Madrid no quiere vender a Julián Álvarez y, como ha hecho durante semanas, insiste de nuevo en que, en caso de que se marche, nunca será al Barcelona, el destino soñado del jugador argentino.

 El Atlético se mantiene en su postura, confiando en que el delantero argentino continúe entrenando con normalidad.

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Pero este miércoles, en Majadahonda, el ambiente fue de todo menos habitual, ya que decenas de periodistas y cámaras se congregaron para seguir el encuentro entre Julián y Simeone.

 Fue algo sin precedentes en una sesión de entrenamiento de pretemporada, pues llegaron los medios de comunicación y Álvarez no tuvo ningún problema con la afición, algo por lo que algunos habían mostrado su preocupación.

Los aficionados, escasos en número, ignoraron por completo la presencia de Álvarez. Nadie se acercó al jugador argentino, que pudo entrenar con normalidad.

 La reacción en los partidos podría ser distinta, pero por el momento reina una calma absoluta al respecto.

En cuanto a su comportamiento durante los entrenamientos, Julián se mostró algo aislado, ya que realizó un esfuerzo enorme pero no interactuó con sus compañeros.

 Esto resultó especialmente llamativo cuando Koke, Baena y Llorente bromeaban con un miembro del cuerpo técnico mientras él permanecía al margen. Solo habló brevemente con Lemar durante los quince minutos reservados a los medios de comunicación.

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