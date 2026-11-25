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Thibaut Courtois ha pedido a sus compañeros del Real Madrid que mantengan los pies en el suelo tras la victoria por 5-1 ante el PSV Eindhoven en la Champions League el martes por la noche. Pese a la contundencia del resultado, el portero belga señaló que el equipo firmó una pésima primera parte y estuvo cerca de verse en una desventaja considerable.

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El Madrid golea tras el sorprendente gol inicial de Perisic

El Madrid remontó con contundencia en la segunda parte para golear al PSV y mantener su pleno de victorias. El conjunto blanco se vio sorprendido antes del descanso cuando el veterano Ivan Perisic transformó un penalti y dio al equipo neerlandés una inesperada ventaja al término de la primera parte. El banquillo del Madrid reaccionó con un decisivo triple cambio en el descanso, una apuesta que dio frutos de inmediato: Federico Valverde marcó el empate y Jude Bellingham, que había entrado tras el descanso, firmó un sensacional disparo desde lejos para darle la vuelta al partido.

Con la inercia a su favor, las estrellas del ataque madridista aceleraron y desarbolaron a una defensa del PSV cada vez más cansada. Kylian Mbappe hizo gala de su olfato de gol dentro del área con dos remates a corta distancia que dejaron el partido sentenciado, antes de que Vinicius Junior completara la goleada. Tras estrellar el balón en la madera en ambas partes durante una actuación muy activa, el extremo brasileño encontró por fin su recompensa en los últimos minutos con una definición serena que selló una victoria rotunda.

Con la vista en sellar el pase entre los ocho primeros ante el Arsenal

Aunque el Real Madrid logró darle la vuelta al partido tras el descanso, Courtois fue muy franco en su valoración posterior al encuentro y dirigió enseguida la mirada hacia un duelo decisivo en el norte de Londres que podría asegurarle un puesto entre los ocho primeros de la Champions League. En declaraciones a Ziggo Sport, recogidas por NOS, poco después del pitido final, Courtois habló del próximo examen ante el Arsenal y señaló un problema recurrente en la mentalidad del Madrid.

«Ahora vamos a jugar contra el Arsenal, un partido difícil. Si ganamos allí, tendremos bastante asegurado acabar entre los ocho primeros. Es especialmente importante que no nos dejemos llevar, porque ese suele ser nuestro problema», afirmó Courtois.

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Una seria advertencia tras el susto ante el PSV

Courtois tuvo que intervenir en varias ocasiones decisivas para evitar que el marcador se disparara en la primera parte. El portero belga hizo una valoración contundente de la fragilidad defensiva del Madrid después de verse obligado a realizar varias paradas cruciales para mantener a su equipo en el partido. Tras el pitido final, no se anduvo con rodeos y advirtió a sus compañeros de que el conjunto blanco no puede permitirse repetir errores tan descuidados a medida que avanza su campaña europea.

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«Nuestra primera parte no fue buena», admitió Courtois. «El PSV tuvo varias ocasiones claras. Podríamos habernos ido perfectamente al descanso con un 0-3 en contra. En el descanso, el entrenador nos hizo poner los pies en el suelo. No gritó, pero sí nos mostró las imágenes de la primera parte».

Courtois enfría las expectativas de títulos del Real Madrid

El portero se negó a dejarse llevar al hablar de las opciones del Madrid de conquistar títulos e hizo una valoración contundente de la irregular actuación de su equipo. Preguntado por si el conjunto blanco tiene lo necesario para llegar hasta el final y volver a levantar el trofeo, Courtois optó por la cautela en lugar de mostrarse confiado y señaló directamente la evidente falta de regularidad exhibida a lo largo de la noche. «Con el nivel de la segunda parte, sí; con el de la primera, desde luego que no», concluyó.