¡Ahora todo apunta a un fichaje por el Atlético! Continúa la saga del traspaso del campeón del mundo argentino

Según Fabrizio Romano, el gran club español está preparando actualmente una oferta superior a los 40 millones de euros por el central de 28 años del Tottenham Hotspur. Según informan medios españoles, con el propio jugador ya existiría un acuerdo. Antes de cerrar definitivamente un traspaso, el Atlético quiere dar salida todavía a Nahuel Molina y Matteo Ruggeri. Molina suena para la AS Roma y Ruggeri para el Aston Villa.

Anteriormente, The Athletic había informado de un acuerdo entre el Tottenham y el Inter de Milán. Según esa información, los Spurs habrían aceptado una oferta de 40 millones de euros. Pero parece que Romero preferiría un cambio al Atlético, porque allí podría trabajar con su compatriota argentino Diego Simeone y, supuestamente, le espera un salario más alto.

Mientras tanto, los Spurs rechazaron categóricamente los supuestos acercamientos del Arsenal. Los Gunners buscan a corto plazo un sustituto para su jefe de la defensa, William Saliba, lesionado. Un traspaso del capitán del Tottenham al gran rival del norte de Londres habría reavivado recuerdos del espectacular cambio de Sol Campbell hace 25 años.

Cristian Romero enfadó a los aficionados del Tottenham

Romero ya cayó en desgracia entre los aficionados del Tottenham en la fase final de la pasada temporada. El capitán estaba entonces de baja por lesión y los Spurs estuvieron en peligro de descenso hasta la última jornada contra el Everton. En lugar de apoyar a su equipo desde la grada en ese desenlace, Romero prefirió viajar a Argentina para seguir en directo el título de campeón de su club juvenil, CA Belgrano, contra River Plate.

Tras pasar por el Génova CFC, la Juventus de Turín y el Atalanta de Bérgamo, Romero llegó al Tottenham en 2021 y allí se convirtió en titular habitual y capitán. En 2022 ganó el Mundial con Argentina, y en la victoria en la final contra Francia estuvo sobre el campo durante todo el partido. También en el Mundial de este año fue fijo en el centro de la defensa de Argentina.

El Tottenham ya reforzó su defensa este verano con Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi.