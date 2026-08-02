Como informa el experto en fichajes Fabrizio Romano, el BVB ha llegado ahora a un acuerdo con el club italiano de la máxima categoría Como 1907 para el traspaso de Couto tras largas negociaciones.

Según esa información, el Dortmund no cerrará la venta del brasileño. Sin embargo, existe un acuerdo de principio entre ambos clubes para una cesión. Ahora aún debe incorporarse una opción de compra a la operación.

El BVB incorporó a Couto en 2024 inicialmente cedido por el Manchester City, aunque aceptó una obligación de compra bastante fácil de ejecutar. Así, el Borussia tuvo que fichar de manera definitiva en el verano de 2025 al internacional brasileño en cuatro ocasiones por un total de 25 millones de euros, aunque Couto no logró convencer realmente durante su primer año en Dortmund y fue suplente con frecuencia.

¿Salida del BVB? Yan Couto también jugaría la Champions League con el Como

También en la temporada recién terminada, Couto siguió estando la mayoría de las veces lejos de ser titular con regularidad. En la fase final del curso, el entrenador Niko Kovac prácticamente dejó de contar con el jugador de 24 años, y entre mediados de marzo y mediados de mayo Couto apenas sumó doce minutos en dos meses.

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En consecuencia, el BVB está abierto a la salida del lateral, cuyo contrato sigue vigente hasta 2030. En ese contexto, el Como emergió rápidamente como un serio candidato para hacerse con su fichaje, aunque a comienzos de julio el traspaso parecía haberse frustrado. En aquel momento, el periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio había informado de que el interés del Como en Couto se había enfriado claramente y de que los italianos buscarían otras alternativas en su búsqueda de un nuevo lateral derecho.

Ahora, sin embargo, Couto sí parece ser una solución con la que el entrenador del Como, Cesc Fàbregas, puede estar conforme. El español llevó la pasada temporada al equipo de Nico Paz, su organizador, hasta la cuarta plaza en la Serie A. Por ello, Couto también seguiría jugando la Champions League en el Como.