Ahora sí: Deni Suárez renueva con el Barcelona y se va cedido al Arsenal

Ahora sí: Denis Suárez deja el Barcelona y se marcha cedido al Arsenal de cara a la segunda parte de la presente temporada, después de haber renovado su contrato con el club catalán hasta 2021.

La noticia era un secreto a voces. Y no tan a voces, también. Y es que este miércoles, el Barcelona la había dado a conocer por error en un comunicado que más tarde borraría. Ahora, tanto los culés como el propio Arsenal lo publicaron a través de sus redes sociales.

Finally, the notification you’ve all been waiting for 😉



Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 👋 #HolaDenis 🔴