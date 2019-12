¿Ahora sí, Colo Colo? Matías Fernández no jugará la final de Colombia y será jugador libre

El 14 de los blancos culminará su aventura colombiana con escasos 654' en todo el año. Comesaña le abrió la puerta de salida y Mosa la de entrada.

vuelve a soñar con Matías Fernández. El centrocampista (33) de Junior dejó atrás las lesiones pero no será considerado en la final del fútbol colombiano que medirá al conjunto de Barranquilla con el este sábado, por lo que su contrato tampoco será renovado y el pase quedará en su poder para negociar con su club de origen, mismo en el que tanto el presidente como el vicepresidente tienen intenciones de sumarlo.

Hace unos meses Harold Mayne-Nicholls incluyó al Mati en el plantel que sueña para el Cacique, mientras que esta semana Aníbal Mosa habló de la disposición de que regresen los ídolos. "Desde Arturo Vidal a Claudio Bravo todos tienen las puertas abiertas. ¿Matías Fernández? Tendrán que conversar con Marcelo Espina y veremos si es alternativa para Mario Salas, traeremos los jugadores que cuenten con el visto bueno del cuerpo técnico y del gerente técnico. Vamos a apoyar esos nombres", manifestó el jefe de la mesa directiva de Blanco y Negro.

Julio Comesaña, su entrenador actual, reflexionó sobre el presente de su futbolista. Lamentó no tenerlo en el mejor nivel señalando que "a mí me habría gustado tener a un Matías Fernández jugando siempre, trabajando normalmente pero no podemos tener a un jugador por lo que fue, si no por lo que es y en ese sentido no podemos tomar una decisión favorable en ese aspecto".

"Matías estuvo haciendo trabajo diferenciado, no participó en nada que tenga enfrentamiento o de posición y ahora que está en condiciones de hacerlo, realmente no quiero correr ningún riesgo con él, ya que volverse a lesionar ahora finalizando su contrato, me parece que no tiene sentido y además no pondré a jugar una final a un futbolista ha jugado muy poco durante la temporada, sería una irresponsabilidad de mi parte con el equipo y con el jugador", complementó sobre su confirmada ausencia en la gran definición.

Finalmente, confidenció que apenas contó con Matigol por escasos diez minutos: "Cuando llegué, Matías estaba lesionado, no había jugado casi nada y con un rendimiento que no era lo que el club esperaba de él. Después tuvo una lesión muscular bastante larga, no pudo tener una preparación buena y luego de mucho tiempo logró recuperarse. Tras una buena preparación, recién pude ver al Matías que alguna vez conocí en la Selección chilena, con una gran experiencia, con gran remate y siendo un gran pasador. Lastimosamente, la alegría duró diez minutos, ya que en un giro, sin que lo golpearan, se lastimó el tobillo y hasta el día de hoy no ha podido jugar, volviendo hace muy poco a los entrenamientos". ¿Se reencontrará con Jorge Valdivia en el mediocampo ofensivo de los albos? Depende de Mario Salas.