Ahora sabemos por qué Italia no se clasificó para el Mundial... ¡Una petición desastrosa a los jugadores antes del partido contra Bosnia!

El fútbol italiano atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras el fracaso de la selección nacional a la hora de clasificarse para el Mundial de 2026, tras caer ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis (1-1, 4-1), lo que supone la tercera ausencia consecutiva de Italia en la Copa del Mundo tras las ediciones de 2018 y 2022.

La derrota desencadenó una crisis en la Federación Italiana de Fútbol, donde su presidente, Gabriele Gravina, anunció su dimisión, seguido por el director general, Gianluigi Buffon, y luego por el propio Gattuso.

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Está previsto que se elija un nuevo presidente de la Federación el próximo 22 de junio, como paso previo al nombramiento de un nuevo seleccionador y al inicio de una fase de reconstrucción integral.

La Federación Italiana se enfrenta a retos enormes, entre los que destacan la corrección de los desequilibrios estructurales que obstaculizan el desarrollo del fútbol y la preparación para acoger la Eurocopa 2032 en colaboración con Turquía.

El presidente de la Federación Europea de Fútbol, Aleksander Čeferin, ha lanzado una advertencia explícita, afirmando que el torneo no se celebrará en Italia a menos que se completen las infraestructuras a tiempo.

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El diario italiano «La Repubblica» reveló detalles interesantes previos al partido de la repesca contra Bosnia y Herzegovina, ya que varios jugadores de la selección preguntaron por las primas económicas previstas en caso de clasificación, que se estimaban en unos 300 000 euros para repartirse entre 28 jugadores, lo que provocó el descontento del cuerpo técnico y llevó al entrenador Gennaro Gattuso a intervenir, al considerar que no era el momento adecuado antes de un partido decisivo.

Con este fracaso, el fútbol italiano entra en una fase crítica que requiere una profunda reforma que devuelva a la Azzurri su posición histórica y el prestigio perdido en la escena mundial.

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