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El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ha expuesto su visión táctica y su estrategia para rejuvenecer la plantilla antes de los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Francia y Bélgica. Mancini retó a Nicolo Zaniolo a convertirse en un líder decisivo y explicó su búsqueda de un organizador para el centro del campo y la exclusión de los jugadores más veteranos.

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Mancini impulsa la renovación de Italia antes de los partidos de la Liga de Naciones

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ha explicado sus criterios para confeccionar la convocatoria mientras el equipo se concentra en Coverciano de cara a los decisivos encuentros de la Liga de Naciones de la UEFA contra Francia y Bélgica. Mancini ha dado especial importancia a integrar a jóvenes promesas junto a futbolistas consolidados para formar un grupo joven centrado en crecer a largo plazo.

Con varios veteranos fuera de la concentración, se espera que jugadores como el atacante del Udinese Nicolo Zaniolo asuman un mayor liderazgo.

Mancini subrayó que evaluar de primera mano a nuevos talentos técnicos es fundamental para ampliar las opciones de la selección.

El reto de Zaniolo: convertirse en un veterano decisivo

Al abordar la evolución del papel de Zaniolo en un grupo más joven, Mancini dejó claro que el versátil futbolista de 27 años debe empezar a decidir partidos con regularidad.

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«Espero de él lo mismo que de todos los demás. Que juegue bien y sea constante. Que empiece a ser decisivo, porque el tiempo pasa», afirmó Mancini. «Antes era un chico y ahora debería ser un jugador que marque la diferencia con la selección».

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Sobre la versatilidad táctica de Zaniolo, Mancini añadió: «Por sus cualidades, Zaniolo puede jugar en cualquier posición. De mediapunta, extremo o delantero. En 2018 teníamos jugadores con más experiencia. Giorgio, Leo, Verratti y Jorginho eran los más experimentados. Hoy no tenemos muchos».

La búsqueda de un organizador y la incorporación de jóvenes creadores de juego

Al hablar del equilibrio en el centro del campo, Mancini abordó la convocatoria del joven Alessandro Romano, del Cagliari, y de Riccardo Cassano, del Como, e hizo una valoración sincera de la falta de organizadores en Italia.

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«Romano era otro que estaba a medio camino, pero nos eligió. Es joven, necesita jugar y puede cometer errores. Nadie es perfecto», señaló Mancini. «¿Mi organizador? Ahora mismo no tenemos uno. ¿Habláis de alguien como Jorginho? No lo tenemos. Esperamos que aparezca alguien en los próximos meses. Probamos a Tonali y otros jugadores pueden adaptarse».

Al valorar el potencial de Cassano, Mancini añadió: «Cassano podría ser el jugador que nos faltaba ahora mismo. Debe mejorar físicamente, pero tiene cualidades para ser organizador. Juega en un equipo que practica un fútbol de una determinada manera y pueden ser importantes para el futuro de la selección».

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Ausencias estratégicas de veteranos con Italia en busca de los cuartos de final

Mancini también aclaró por qué dejó fuera a los campeones de Europa Federico Bernardeschi y Bryan Cristante, así como a jugadores que destacan en la competición nacional y no fueron convocados, como el centrocampista del Frosinone Giacomo Calo.

«Conocemos a Bernardeschi y Cristante, así que no necesitamos convocarlos para probarlos. Cuando necesitemos jugadores de este nivel, los llamaremos. Ahora tenemos que encontrar otras soluciones e intentar que los jóvenes adquieran experiencia», explicó Mancini. «Calo es uno de los jugadores que lo están haciendo bien. El Frosinone tiene 3-4 jugadores buenos. Ahora mismo no podemos convocar a jugadores que ya tienen 29 o 30 años. Cuando los necesitemos, lo haremos, pero no porque nos lo diga su agente».

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Italia recibirá a Francia el jueves en un San Siro con todas las entradas vendidas antes de viajar a Bruselas para enfrentarse a Bélgica el domingo, con el objetivo de asegurarse una plaza en los cuartos de final de la Liga A.