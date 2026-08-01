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Herbert HainerGetty

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«Ahora hay que asegurarse de que...»: el presidente del Bayern, Herbert Hainer, critica al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, y plantea exigencias claras

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El presidente del Bayern de Múnich, Herbert Hainer, ha reaccionado con alivio al abandono de los planes de inversión de la FIFA y ha criticado con dureza la actuación del organismo rector del fútbol mundial.

«Es una suerte que este disparate haya terminado tan rápido como llegó y que esa idea absurda ya esté descartada», dijo Hainer el sábado antes de la salida del Bayern de Múnich rumbo a la gira asiática por Corea del Sur.

Infantino había planteado por su cuenta vender participaciones en torneos del organismo mundial a inversores privados. Según informaciones de los medios, Infantino había fijado a las federaciones miembro un plazo de aprobación hasta el 19 de septiembre. En la noche del viernes al sábado, el presidente de la FIFA dio por concluidos los planes.

Hainer exige: «Ahora hay que garantizar que...»

Sin embargo, las críticas a Infantino no remitieron después. En comunicados propios, las confederaciones continentales UEFA y CONCACAF cargaron con dureza contra el suizo y exigieron una aclaración de lo sucedido. La prensa internacional reaccionó con burla y escarnio hacia Infantino por su marcha atrás.

Gianni Infantino Getty Images

«Ahora hay que garantizar que una idea así no vuelva a ponerse sobre la mesa», dijo Hainer, que calificó de «increíble» la falta de transparencia en todo el proceso.

«El fútbol debe seguir siendo fútbol», declaró el hombre de 72 años. «La FIFA, como máximo organismo rector, tiene la tarea de organizar el fútbol. Y si inversores externos quieren decidir, siempre existe el peligro de que se ataquen los principios y estructuras fundamentales del fútbol y de que se cometan excesos».

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