¡Ahora habla Andrea Pirlo! Nuevo capítulo en el culebrón sobre el nuevo seleccionador de Italia

Andrea Pirlo no se sentía culpable de nada; al contrario. «La pasada noche», contó el campeón del mundo de 2006 este lunes por la mañana «con gran amargura» en Instagram, «me enteré de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de la selección italiana». Sin embargo, el que fuera en su día el favorito de los italianos no pudo comprender la explicación. Lo que los medios y la opinión pública le reprochan desde hace días: ¡completamente fuera de lugar!

Tras las negativas de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, parecía que Pirlo tenía asegurado el puesto, no solo porque el icono del fútbol italiano Paolo Maldini, recientemente nombrado director técnico de la federación FIGC, lo había elegido como candidato deseado para la reconstrucción. Pero por las conexiones de Pirlo con la casa de apuestas rusa Fonbet, ahora también el presidente de la federación, Giovanni Malago, considera que ya no es aceptable, según informa La Gazzetta dello Sport.

El caos, que ya era enorme de por sí, se completa con la amenaza de Maldini de abandonar de inmediato su cargo si Pirlo no se convierte en entrenador de la Squadra Azzurra. Ni un mes después de su nombramiento, la federación se quedaría entonces sin director técnico, y Malago afrontaría la siguiente tarea titánica de un mandato que aún está en sus inicios.

De poco sirve que Pirlo haya reaccionado con una incomprensión total a las acusaciones vertidas contra él. ¿Atribuir a su colaboración con Fonbet un «significado político»? Eso significa, protestó el exinternacional de 47 años, «atribuirme convicciones que nunca he expresado y que no son las mías». Aun así, ya no tiene futuro en la federación.

Italia se quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Pirlo tiene actualmente contrato con el club de primera división United FC de Dubái y, al mismo tiempo, es embajador global de la marca Fonbet. Aunque subrayó que la colaboración profesional es «exclusivamente de naturaleza comercial y deportiva», la cúpula de la federación en torno a Malago ha llegado evidentemente a una conclusión distinta tras examinar la documentación contractual.

Lo que queda es el siguiente acto de una tragedia en la búsqueda de la FIGC de un nuevo seleccionador. La Gazzetta dello Sport escribió con sarcasmo sobre el «coup de théâtre», el sorprendente giro de un drama, tras la anunciada elección de Pirlo por parte de Maldini; ni los medios ni los políticos del país ahorraron críticas en una nación futbolística venida a menos, que ha faltado a tres fases finales del Mundial seguidas.

Hace pocos días todavía circulaban grandes nombres como Guardiola y Ancelotti, pero ahora la federación no tiene nada, y también Pirlo ya ha pasado página. «Quiero dar las gracias a Maldini y a Leonardo por el aprecio y la confianza que me han mostrado», declaró: «Mi amor por Italia no depende de un título laboral. Forma parte de mi historia, de mi identidad, y siempre me acompañará».

En el próximo acto del drama italiano no tendrá un papel protagonista. El escenario pertenece ahora, por el momento, a Maldini... y a Malago, que quiere convencer a toda costa a su director para que se quede.