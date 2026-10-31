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Emiliano Martinez, portero del Chelsea y de Argentina, cree que su selección derrotaría a España si hoy volvieran a disputar su reciente final del Mundial. Pese a elogiar a los jugadores españoles, el veterano guardameta sigue convencido de que el equipo de Lionel Scaloni es actualmente superior, tras el duro golpe sufrido en la prórroga.

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Martinez confía en Argentina frente a España

Martinez ha recordado la dolorosa final del Mundial que Argentina perdió ante España. Los sudamericanos cayeron por la mínima cuando Torres marcó el único gol del partido en la prórroga.

Sin embargo, el portero del Chelsea sigue teniendo una enorme confianza en su selección. El guardameta, de 34 años, asegura que Argentina ganaría si ambos equipos volvieran a enfrentarse hoy. En una entrevista, Martinez ofreció una valoración contundente del actual equilibrio de fuerzas en el fútbol internacional. Cree que los hombres de Scaloni tienen calidad suficiente para revertir aquel amargo resultado.

La estrella del Chelsea elogia al rival español

Martinez no dudó en reconocer el enorme talento de la selección española. Admitió que Luis de la Fuente ha formado un equipo formidable, capaz de plantar cara a cualquier rival a nivel mundial. Pese a ese respeto, el portero considera que Argentina tiene ahora la ventaja. Habló abiertamente de sus impresiones en una conversación con el periodista Gaston Edul.

«Sabía que los jugadores de la selección española de fútbol eran muy buenos», explicó Martinez. «Pero, no sé, sentía y sigo sintiendo que les ganamos si jugamos ahora».

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La comparación entre España y la Francia de 2022

La conversación pasó entonces a los torneos anteriores y al nivel de los rivales a los que se ha enfrentado Argentina. Martinez ayudó a su país a ganar el Mundial de 2022 en Qatar tras una dramática tanda de penaltis contra Francia.

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Al comparar a las dos potencias europeas, el portero admitió que la selección francesa le infundía más temor. Señaló como factores clave sus éxitos anteriores en el torneo y la madurez de su plantilla.

«La Francia de 2022 me imponía más respeto», concluyó Martinez. «Ya habían sido campeones del mundo y estaban en una edad mucho mejor y tenían más experiencia en la final. Les tenía más respeto».

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Continúa su recuperación de la lesión

Martinez sigue de baja tras ser operado de una fractura de mandíbula, sufrida durante la victoria del Chelsea por 2-0 ante el Everton. Sigue centrado en su recuperación para poder volver a la plantilla lo antes posible.