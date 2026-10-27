Nada más comenzar la rueda de prensa, el jefe de prensa del Bayern de Múnich, Dieter Nickles, sorprendió a los periodistas presentes al colocar una pequeña figura sobre la mesa, junto a los micrófonos. «Ahora estamos todos», dijo con una breve sonrisa.

La explicación era esta: Nickles había llevado una pequeña figura de vinilo de Harry Kane, vestido con la equipación del club más laureado de Alemania, perteneciente a la colección «Funko-POP!» del FC Bayern. Normalmente solo se encuentra en la tienda para aficionados del FCB y reproduce el característico gesto de celebración del delantero.

El delantero estrella inglés fue, junto con el estado de salud del entrenador Vincent Kompany, que sigue ausente, el tema dominante de la rueda de prensa con el técnico asistente del FCB, Aaron Danks. Al fin y al cabo, Kane había ganado el Balón de Oro el lunes por la noche por un estrecho margen sobre la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé y Lamine Yamal, del FC Barcelona. Danks habló de «un gran reconocimiento también para el FC Bayern» y subrayó que su compatriota, sin duda, «merecía» el galardón.

Sin embargo, Kane todavía no había enviado ningún mensaje al equipo. En ese momento regresaba de Londres con el resto de la expedición muniquesa y la atención ya debía centrarse de nuevo en el próximo partido de la segunda ronda de la Copa contra el Magdeburgo. «Conociendo a Harry, ya está centrado en su próximo gol, en su próxima actuación», afirmó Danks.

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Preguntado por cómo y cuándo se presentaría el Balón de Oro a los aficionados del FCB, Nickles se limitó a decir que aún era pronto para anunciarlo: «¡Dejaos sorprender!».

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Por su parte, Danks también contó que el lunes había visitado en la clínica a Kompany, que se recupera allí del colapso que sufrió durante el entrenamiento del pasado viernes: «Está de buen ánimo. Parece que mejora cada día. Eso es muy positivo». Sin embargo, todavía no había novedades sobre el diagnóstico ni sobre su regreso al trabajo. Kompany está «muy tranquilo. Se le está dando tiempo para recuperarse».

Harry Kane juega en casa con el FC Bayern el miércoles

Durante la visita a la clínica mantuvo «buenas conversaciones» con Kompany, contó Danks, «pero no tuvieron nada que ver con el fútbol ni con la táctica». Kompany «preguntó cómo estábamos nosotros, cómo estaban los jugadores. Pero, aparte de eso, fue simplemente una conversación entre amigos. Fue agradable verlo».

Al final de la rueda de prensa, la pequeña figura de Kane volvió a ser tema de conversación cuando Nickles se despidió de los periodistas. «Gracias a todos. Nos vemos mañana en el estadio, con él», dijo señalando al mini-Kane, antes de abandonar la tarima junto a Danks.