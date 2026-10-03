Montella reaccionó con una calma demostrativa a las críticas hacia su persona y a las peticiones, cada vez más insistentes, de su destitución. «No quiero prestar demasiada atención a las críticas actuales. Con estos jugadores hemos vuelto al Mundial después de 24 años y ascendimos a la Liga A», dijo el italiano de 52 años tras la derrota por 0-3 de Turquía el viernes por la noche en Lieja ante Bélgica.

Tras tres partidos ante rivales fuertes, el equipo de Montella es colista del grupo 1 con cero puntos y un balance goleador de 1:8, después de haber caído antes por 0-1 ante Francia y 1-4 ante Italia.

«Estadísticamente fue un partido equilibrado. A este nivel no se pueden cometer errores. Si los cometes, el rival no te los perdona», dijo Montella, que calificó la pertenencia a la máxima categoría de la UEFA Nations League como un «privilegio y no un castigo», además de un estímulo para seguir evolucionando.

Getty Images

¿De quiénes tuvo que prescindir Montella en la Nations League?

De hecho, el equipo de Montella en Bélgica no fue en absoluto tan inferior como sugiere el resultado. Turquía tuvo más remates, más contactos con el balón en el área rival, más córners y un valor xG solo ligeramente inferior al de la victoriosa Bélgica, para la que marcaron Kevin De Bruyne (2) y Romelu Lukaku. También ante Francia e Italia, el equipo de Montella fue un rival casi a la altura.

Sin embargo, los resultados hablan claramente en contra de Montella, sobre todo porque el patrón que se observó durante el Mundial del verano pasado continuó ahora sin interrupción: Turquía no juega mal al fútbol, pero se muestra ofensivamente alarmantemente ineficaz y no pocas veces pierde partidos por errores individuales.

En la Nations League se añadió además que dos jugadores absolutamente top, Hakan Calhanoglu y Kenan Yildiz, todavía no han podido jugar en absoluto. En Lieja faltó además otro futbolista de primer nivel, Can Uzun, del Eintracht Frankfurt.

¿Qué piden los medios turcos y qué nombres se barajan?

La prensa turca pide la salida de Montella pese a todo ello. «Ahora habría que separarse inmediatamente de Montella. ¡Y ahora dimitid todos de una vez y marchaos!», escribió por ejemplo Hürriyet tras la última derrota. «Montella ya no tiene nada que ofrecer a este equipo. El fútbol turco está en crisis.»

«¡Arrivederci Vincenzo Montella!», se leyó en A Spor, y Fotomac ya deseó tras el partido contra Italia del pasado lunes: «¡Vete a casa!»

Con Eddie Howe y Thomas Frank, Hürriyet también puso ya sobre la mesa a dos posibles sucesores. El influyente diario calificó de error haber mantenido al entrenador tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial.

¿Cuál es el balance de Montella como seleccionador de Turquía?

Montella asumió el cargo de seleccionador de Turquía hace casi exactamente tres años. Comenzó con tres victorias, entre ellas un muy celebrado 3-2 en Berlín contra la selección de la DFB.

En la Eurocopa 2024 en Alemania, Turquía alcanzó los cuartos de final; la temprana eliminación en el torneo de este año en Estados Unidos, México y Canadá fue valorada como una gran sorpresa negativa. De 39 partidos con el italiano, Turquía ganó 21 y perdió 13.