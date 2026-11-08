Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Uli Hoeneß tiene serias dudas de que Jamal Musiala vuelva algún día a convertirse en un jugador decisivo para el Bayern de Múnich.

«Estamos ante un dilema. Tiene una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede controlarse hasta cierto punto con medicación», declaró el presidente de honor del club más laureado de Alemania en el programa de BR «Sonntags-Stammtisch». Después añadió una reflexión polémica: «Pero si alguna vez volverá a tener la capacidad de rendimiento que tenía antes…»

Musiala ha sufrido repetidos contratiempos tras su grave lesión durante el Mundial de Clubes en el verano de 2025 y arrastra una rotura de fibras musculares desde finales de septiembre. Además, a raíz de dos desvanecimientos durante la preparación de la actual temporada, se supo que el internacional alemán padece una disfunción neurológica que provoca episodios de ausencia breves y transitorios, pero que responden bien al tratamiento. Se trata de una forma de crisis epilépticas.

«Ahora sigue cobrando. Pero imagínense que el Bayern pusiera en cuestión su contrato», apuntó Hoeneß, antes de recalcar: «Lo que puede rendir ahora ya no es lo que figura en el contrato». Preguntado al respecto, el dirigente del Bayern confirmó que la enfermedad no está contemplada en el contrato de Musiala.

Getty Images

Anuncios Anuncios

Jamal Musiala: sus cifras y estadísticas esta temporada

Musiala tiene contrato con el Bayern hasta 2030 y, según se informa, figura entre los jugadores mejor pagados del club. Tras la ampliación de contrato anunciada esta semana, Harry Kane ocupa ya en solitario el primer puesto de la clasificación salarial del equipo muniqués.

Related Topics

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE

Está previsto que Musiala vuelva a jugar tras el próximo parón de selecciones, a finales de mes, cuando el Bayern se enfrente al 1. FC Colonia el 21 de noviembre. Según Hoeneß, para entonces también podría volver al banquillo el entrenador Vincent Kompany, que recientemente pasó incluso varios días en el hospital por una irritación de las meninges.

Musiala solo ha disputado cuatro partidos en lo que va de temporada. En la contundente victoria por 7-0 ante el Union Berlin marcó un gol y dio una asistencia, pero no ha participado en ningún otro tanto.

Anuncios

Además de Musiala, el Bayern ha tenido que prescindir recientemente de varios jugadores de ataque. Mientras que el regreso de Luis Díaz (rotura de un fascículo muscular) también se perfila para después del parón de selecciones, Serge Gnabry (lesión en el muslo) e Ismael Saibari (rotura del ligamento de la sindesmosis) seguirán de baja durante meses. Este último incluso tuvo que ser operado.