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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
Tim Ursinus
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«Ahí nos encontramos ante un dilema»: Uli Hoeneß expresa dudas polémicas sobre Jamal Musiala, del Bayern de Múnich

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Uli Hoeneß tiene serias dudas de que Jamal Musiala vuelva algún día a convertirse en un jugador decisivo para el Bayern de Múnich.

«Estamos ante un dilema. Tiene una enfermedad que no es fácilmente curable, pero que puede controlarse hasta cierto punto con medicación», declaró el presidente de honor del club más laureado de Alemania en el programa de BR «Sonntags-Stammtisch». Después añadió una reflexión polémica: «Pero si alguna vez volverá a tener la capacidad de rendimiento que tenía antes…»

Musiala ha sufrido repetidos contratiempos tras su grave lesión durante el Mundial de Clubes en el verano de 2025 y arrastra una rotura de fibras musculares desde finales de septiembre. Además, a raíz de dos desvanecimientos durante la preparación de la actual temporada, se supo que el internacional alemán padece una disfunción neurológica que provoca episodios de ausencia breves y transitorios, pero que responden bien al tratamiento. Se trata de una forma de crisis epilépticas.

«Ahora sigue cobrando. Pero imagínense que el Bayern pusiera en cuestión su contrato», apuntó Hoeneß, antes de recalcar: «Lo que puede rendir ahora ya no es lo que figura en el contrato». Preguntado al respecto, el dirigente del Bayern confirmó que la enfermedad no está contemplada en el contrato de Musiala.

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Jamal Musiala: sus cifras y estadísticas esta temporada

Musiala tiene contrato con el Bayern hasta 2030 y, según se informa, figura entre los jugadores mejor pagados del club. Tras la ampliación de contrato anunciada esta semana, Harry Kane ocupa ya en solitario el primer puesto de la clasificación salarial del equipo muniqués.

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Está previsto que Musiala vuelva a jugar tras el próximo parón de selecciones, a finales de mes, cuando el Bayern se enfrente al 1. FC Colonia el 21 de noviembre. Según Hoeneß, para entonces también podría volver al banquillo el entrenador Vincent Kompany, que recientemente pasó incluso varios días en el hospital por una irritación de las meninges.

Musiala solo ha disputado cuatro partidos en lo que va de temporada. En la contundente victoria por 7-0 ante el Union Berlin marcó un gol y dio una asistencia, pero no ha participado en ningún otro tanto.

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Además de Musiala, el Bayern ha tenido que prescindir recientemente de varios jugadores de ataque. Mientras que el regreso de Luis Díaz (rotura de un fascículo muscular) también se perfila para después del parón de selecciones, Serge Gnabry (lesión en el muslo) e Ismael Saibari (rotura del ligamento de la sindesmosis) seguirán de baja durante meses. Este último incluso tuvo que ser operado.

Escrito porTim Ursinus

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.

🎯 Áreas principales:

Delegar artículos SEO y gestionar freelancers en este ámbito

Cobertura en el lugar para clubes de la Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB y Eintracht Frankfurt)

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Investigación y redacción de noticias deportivas

Cómo me acerqué al fútbol:

Todo comenzó con el triunfo del FC Bayern en la Champions League a principios de los años 2000, cuando Oliver Kahn detuvo tres penales y se convirtió en el héroe de mi infancia. La memoria es algo borrosa, ya que tenía solo cuatro años en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abriera el envoltorio de mi primer par de guantes de portero.

🌟 Mis momentos favoritos en el fútbol:

Hay muchos. Principalmente, recuerdo mis asignaciones como reportero — en París, Madrid o Milán. Además, están los viajes personales de groundhopper, que permanecerán inolvidables para siempre.

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