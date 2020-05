Agustín Orion: "A Colo Colo vuelvo gratis"

El exBoca no ocultó sus ganas de retornar al Cacique, destacando su paso por el club. También le mandó un recado a Claudio Bravo y elogió a Valdivia.

Agustín Orion no olvida su paso por . En diálogo con su hijo Lucas, a través de un live en Instagram, el ex Boca volvió a dejar en evidencia su cercanía con la escuadra de Macul pese a su polémica salida en julio de 2019 y luego de calificar a Mario Salas como el peor entrenador en su carrera. El argentino aseguró que volvería al Cacique, eso sí, lo hizo disparando contra Blanco y Negro, la concesionaria que rige los destinos de la tienda alba.

"A Colo Colo vuelvo gratis. Digo gratis porque no tienen plata, dicen que no pueden pagarles el sueldo a los muchachos, por eso. Si es necesario vamos a jugar gratis. Hay que hacer las cosas mejor muchachos, pónganse las pilas", expresó.

Y en la misma línea, indicó: "La verdad es que extraño a Colo Colo. Anhelo regresar a para volver al club, sin ninguna duda. Extraño absolutamente todo del club (...) En Chile encontré un club hermoso, con unos hinchas que querían mucho a su club, con un sentido de pertenencia enorme. Yo apenas llegué quise conocer el museo porque quería saber de la historia de Colo Colo, me hice socio inmediatamente del club. La gente de Colo Colo es impresionante. Es un club para quedarse a vivir y luchar por quedarse ahí", complementó.

Por otra parte, desclasificó el duro cruce con Jean Beausejour, lateral izquierdo de , en el Superclásico de 2018. "Nos dijimos cosas feas los dos con Jean Beausejour en ese Superclásico del 2018, pero no lo que se dijo en la prensa. Fueron insultos de ambos, que quedan ahí, en cancha. Pero no, ni cerca de lo que dijeron algunos medios", contó.

Finalmente, reflexionó sobre el potencial retorno de Claudio Bravo al Estadio Monumental y recordó su cercanía con Jorge Valdivia. "Me parece que es hora de que vuelva Claudio Bravo al arco de Colo Colo. Bravo marcó un antes y un después en el arco de Chile”. Respecto al Mago, sentenció: “Es uno de los mejores jugadores con los que he estado y puedo decir que es mi amigo también. No sé si es de los últimos grandes 10 en el fútbol, pero si puedo decir que es uno de los mejores jugadores con los que he jugado”.