Javier Aguirre, director técnico del Valencia, confirmó la dificultad de enfrentarse al Real Madrid, señalando que su equipo necesita ofrecer un partido perfecto para lograr la victoria.

Aguirre afirmó, durante la rueda de prensa celebrada antes del duelo contra el Real Madrid: "Conozco a Mourinho desde hace muchos años, es un amigo cercano y un buen entrenador. No tengo más que palabras de afecto hacia él, se merece todo mi respeto, y todo lo que diga lo veré como algo bueno".

Aguirre recordó sus vivencias con el Real Madrid, cuando su equipo (el Real Zaragoza) logró ganar al conjunto blanco por 3-2 en el estadio Santiago Bernabéu durante la temporada 2010-2011, y comentó: "Me acuerdo de aquel partido, pero en la primera jornada de la temporada siguiente nos ganaron por cinco a cero. Los enfadé".

Y añadió: "Es un bonito recuerdo. Tengo un enorme respeto por el Real Madrid, y Mourinho es un entrenador de primer nivel. Hay un bonito dicho que afirma que a la quinta no va la vencida, y aspiramos a que eso se cumpla mañana".

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Continuó: "Nos enfrentamos a uno de los mayores clubes del mundo, que ha completado una trayectoria perfecta en la Liga de Campeones. Intentaremos lograr la victoria, pues en cada nuevo partido ocurren muchas cosas. Bajo ninguna circunstancia saldremos al encuentro pensando que somos incapaces de ganar, o que la ventaja es para el rival".

El ambiente de Mestalla

Aguirre pronosticó una fuerte presencia de aficionados en el estadio de Mestalla, y dijo: "Me imagino un Mestalla terrorífico, como lo que sentía cuando lo visitaba como rival, y creo que la noche será larga".

Y prosiguió: "Espero que la afición apriete con fuerza y apoye a su equipo. Nosotros tenemos que devolverles ese apoyo, y que no vean a un equipo sin alma, sino a un equipo con ganas de jugar y lleno de energía y vitalidad".

Aguirre elogió las cualidades individuales de la estrella francesa Kylian Mbappé, y señaló: "Mbappé es un jugador al que no necesito descubrir ahora. Posee capacidades imparables en los enfrentamientos individuales, pero somos once jugadores e intentaremos neutralizar el peligro de todo el Real Madrid".

Y agregó: "Intentaremos que no se sienta cómodo, ni él ni ningún otro jugador, y no permitirle mostrar su velocidad, su rendimiento excepcional y su capacidad para finalizar las jugadas. No estoy diciendo nada que no sepa cualquier persona presente en esta sala".

Las quejas del Real Madrid por el arbitraje

Aguirre se negó a comentar las protestas del Real Madrid sobre las decisiones arbitrales, y dijo: "No voy a responder a esa pregunta, porque me pondrías en un gran aprieto".

Aguirre resumió el camino de su equipo para lograr la victoria sobre el conjunto blanco, y dijo: "Haciendo un partido perfecto, y eso requiere muchas cosas".

Y cuando le preguntaron a Aguirre qué jugador elegiría excluir del Real Madrid si tuviera ese poder, respondió en tono de broma: "Excluiría a los once jugadores, pero no tengo ese poder".