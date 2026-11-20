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El portero del Paris Saint-Germain Matvey Safonov homenajeó al icono soviético Lev Yashin al salir con una equipación retro negra inspirada en los años 50 y una gorra de visera plana antes de la victoria de Rusia por 2-0 ante Venezuela en un amistoso. Aunque tuvo que resistir la tentación de llevar la gorra durante el partido, acabó anteponiendo la comodidad a la nostalgia.

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Safonov emula a Lev Yashin con una clásica equipación soviética

El portero del Paris Saint-Germain Matvey Safonov acaparó todas las miradas antes de la victoria de Rusia por 2-0 ante Venezuela en un amistoso disputado en Krasnodar al salir del túnel con un uniforme de estilo soviético de los años 50. Con un jersey completamente negro y una tradicional gorra de visera plana, Safonov rindió homenaje a Lev Yashin, legendario ganador del Balón de Oro en 1963 y conocido como la «Araña Negra».

La equipación formaba parte de la colección retro especial «Osnova» de Rusia, que recibió numerosos elogios de aficionados de toda Europa en las redes sociales. Aunque Safonov lució el conjunto de época al salir al campo antes del partido, se quitó la gorra antes del inicio para que su larga melena no le dificultara la visión durante el juego.

Safonov resiste la tentación de jugar con la gorra

Antes del partido, Safonov había bromeado con que tendría que elegir entre conservar su larga melena o llevar la emblemática gorra durante los 90 minutos. Tras el pitido final, el portero reconoció que tenía muchas ganas de seguir llevándola durante el encuentro, pero decidió que debía centrarse ante todo en el resultado.

«Fue emocionante salir con un uniforme de portero de estilo soviético», declaró Safonov a RB Sport. «En mi opinión, es una forma maravillosa de rendir homenaje a quienes estuvieron en los orígenes de la historia del fútbol soviético y ruso. Sentí la tentación de seguir llevando la gorra durante el partido y tuve que resistirme con todas mis fuerzas, pero al final decidí que era mejor ganar el encuentro que simplemente estar bien con ella».

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La equipación retro celebra a Simonyan y el oro olímpico de 1956

Además de la camiseta de portero completamente negra de Safonov, los jugadores de campo de Rusia vistieron llamativas camisetas rojas de manga larga y cuello alto, pantalones blancos y grandes dorsales de formas geométricas sin los nombres de los futbolistas. El diseño conmemora dos grandes hitos: el centenario del nacimiento de Nikita Simonyan, legendario delantero soviético y del Spartak de Moscú, y el 70.º aniversario de la conquista de la medalla de oro de la URSS en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956.

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El secretario general de la RFU, Maxim Mitrofanov, explicó el significado del homenaje un mes antes del partido: «Es increíblemente triste celebrar el aniversario de hoy sin el propio Nikita Pavlovich. Dejó una huella enorme en la historia del fútbol ruso e internacional. Tenemos previsto dedicar el próximo partido de nuestra selección en casa al centenario del nacimiento de Nikita Pavlovich y jugarlo con un uniforme retro especial al estilo de la selección de la Unión Soviética».

La colección clásica se agota tras un memorable cierre

Presentadas en una sesión fotográfica en la que participaron el seleccionador Valery Karpin y los exintegrantes de la selección Viktor Onopko, Sergei Ignashevich, Yuri Nikiforov, Igor Semshov y Alexander Samedov, las camisetas retro fueron un éxito inmediato. Todas las camisetas de partido disponibles, a un precio de casi 8.000 rublos, se agotaron en cuestión de días en la tienda oficial de la RFU. De la colección solo quedaron pantalones, medias, una chaqueta de chándal y accesorios.

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Para Safonov, el triunfo por 2-0 puso un broche de oro al calendario internacional. «La última concentración es la más memorable», añadió. «Es agradable terminar con una victoria; hicimos un buen trabajo».