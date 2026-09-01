Mientras de fondo también circulaban ruidos y reportes delicados sobre una supuesta separación inminente en septiembre, el director deportivo Markus Krösche aún tiene por delante un duro trabajo en el Eintracht Frankfurt en el último día del mercado de fichajes de verano para completar la plantilla y cuadrar las cuentas con ventas.

En este sentido, la inminente venta de Hugo Larsson llega en el momento justo. El centrocampista ya estuvo en Londres durante el fin de semana para negociar allí, con permiso del Eintracht, un traspaso a la Premier League. El Fulham FC debería llevarse finalmente la operación, y se habla de una cifra de entre 22 y 25 millones de euros. No obstante, también sería posible una cesión con obligación de compra.

En cambio, sigue sin estar claro qué pasará con Jean-Matteo Bahoya. Al menos los clubes ya tenían un acuerdo para el traspaso del atacante por unos 18 millones de euros al Hull City, pero el propio Bahoya rechazó una salida al recién ascendido a la Premier League. Está por ver si hay movimientos con Bahoya y también con Fares Chaibi. Newcastle United y Crystal Palace estarían interesados en el jugador de 23 años.

Mientras tanto, se cayó la salida exprés del en realidad ya claramente previsto Ritsu Doan. El japonés incluso habría pasado ya el reconocimiento médico con el Al-Ittihad y habría recibido del Eintracht luz verde para el traspaso de 17 millones de euros. "Por motivos personales y familiares", según escribe kicker, Doan decidió finalmente no marcharse a Arabia Saudí.

El Eintracht Frankfurt trabaja al parecer en dos golpes de mercado

Aun así, gracias a la salida de Larsson y al inminente traspaso de Niels Nkounkou, todavía podrían liberarse fondos para cerrar uno o dos golpes de mercado en el capítulo de incorporaciones. Por un lado, Joselu, antiguo verdugo del Bayern en las filas del Real Madrid y actualmente sin club, estaría en la agenda de Krösche.

Por otro, la SGE trabaja aparentemente en segundo plano y a contrarreloj en una nueva cesión de Arnaud Kalimuendo. El delantero había convencido sobradamente durante su estancia de medio año en Fráncfort en la segunda mitad de la pasada temporada, pero el conjunto de Hesse no pudo asumir la opción de compra de 27 millones de euros. Así que Kalimuendo, que marcó seis goles en 19 partidos oficiales, regresó al Nottingham Forest.

Allí, sin embargo, una vez más tampoco cuenta para el nuevo entrenador Oliver Glasner. En el 2-2 del pasado fin de semana ante el Liverpool FC ni siquiera entró en la convocatoria, mientras que en el estreno fue suplente y entró poco antes del final en la derrota por 0-1 contra el Leeds United.

El Nottingham preferiría vender definitivamente a Kalimuendo; de hecho, no fue hasta el verano de 2025 cuando el jugador de 24 años les costó a los ingleses 30 millones de euros, que pagaron al Stade Rennes. Pero eso está muy lejos del alcance del Eintracht.