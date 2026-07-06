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Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

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Agiri se despide de México con la cabeza alta: lo que ocurrió ante Inglaterra fue doloroso

Javier Aguirre Onaindía
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Dimitió tras la derrota ante Inglaterra

Javier Aguirre cerró su tercera etapa al frente de México tras perder 3-2 ante Inglaterra en octavos del Mundial 2026, en el Azteca.

A pesar de la dolorosa eliminación, se marchó con el respeto de la afición. «Me hubiera gustado despedirme con una victoria; esto duele, pero me voy con orgullo. Hemos recuperado la identidad y el sentimiento de pertenencia», declaró el veterano entrenador.

Reiteró su apoyo a Rafael Márquez para asumir el cargo y añadió: «Le deseo mucha suerte; es capaz de asumir el cargo y me superará».

Agüero explicó que se va para dedicarse a su familia tras una campaña exigente, pero se mostró satisfecho: «Me voy con satisfacción y gratitud».

Su salida, tras un buen desempeño de México en la escena internacional, podría llevarlo a dirigir a algún club.

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La aventura de los anfitriones terminó ante Inglaterra, que avanzó a cuartos de final para enfrentar a Noruega. Así cerró Aguirre su tercera etapa con México, dejando un legado de respeto e identidad.

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