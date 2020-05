Agente de Arturo Vidal dispara contra los haters con potentes mensajes e insultos

Fernando Felicevich no dudó en salir en defensa de su representado ante la arremetida de algunos hinchas.

Unas particulares publicaciones de Arturo Vidal en Instagram se tomaron las redes sociales durante este sábado. Esto porque el volante del compartió algunas Stories, las que rápidamente generaron cierta polémica entre los fanáticos.

Primero viralizó un texto que compartió un usuario, el que rezaba: "La leyenda viviente King Arturo, ¿Charles Aránguiz y tú?", acompañado de una noticia que llevaba por título "Vidal se afianza como el chileno más ganador de la historia", provocando una impensada rivalidad con el Príncipe.

Minutos más tarde, sacó a relucir su costado anti Bielsa al aprobar las palabras de José Sulantay, quien cuestionó el éxito del Loco en La Roja. "No quiero opacar a nadie, pero a (Marcelo) Bielsa acá en prácticamente le besaron los pies, pero resulta que no ha ganado nada", lanzó el ex DT de la Selección Sub 20, a lo que el formado en indicó: "Alguien que dice las cosas de frente".

Y en ese contexto, Fernando Felicevich, agente del mediocampista nacional, no dudó en salir en su defensa ante la arremetida de algunos hinchas.

"Oye Felicevich, controla al borracho de Arturo Vidal que anda dando lástima en las redes sociales", le escribió -citándolo- un seguidor en Twitter. Y el representante contestó: "Cambia tu bio gil. Donde dice "soñador práctico" pone "pelotudo serial". Arturo es el mejor jugador chileno de la historia y el que en su momento no la entendió o ahora no lo entiende vale callampa". Esta respuesta fue eliminada. Misma situación se produjo cuando otro fanático lo cuestionara por el manejo de sus canales oficiales.

Finalmente, Felicevich aprobó un comentario de un usuario en el que afirma que el ex DT de la Selección no consideraba al ex Bayern Munich porque "tácticamente era desordenado". "Palo para el DT de no tener ojo de sacar rendimiento al jugador que llegó más de ese grupo". "Uno que lo entendió todo", citó el argentino.