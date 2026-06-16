«África ganará a África»... Respuesta irónica de un responsable senegalés sobre el partido contra Francia

Ousmane Sonko, presidente del Parlamento senegalés, declaró antes del esperado duelo entre su país y Francia en el partido inaugural del Mundial 2026 —que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México— que «África vencerá a África al final». en alusión a los orígenes africanos de muchos jugadores franceses.

Para el diario senegalés «Le Soleil», Sonko añadió que el encuentro del Grupo 9, que comparten Senegal, Francia, Irak y Noruega, supera lo deportivo y se vuelve un símbolo de los lazos históricos entre África y Europa.

“Quiero que Senegal gane, como todos mis compatriotas, pero el resultado no resta importancia al simbolismo del partido. Políticamente, quienquiera que gane, África saldrá victoriosa”.

Añadió que la composición de la selección francesa «muestra claramente el alcance de la contribución del continente africano al fútbol mundial», y llamó a los africanos a tomar conciencia de su verdadero valor diciendo: «Contamos con enormes recursos naturales y humanos, una población mayoritariamente joven y una ubicación geográfica privilegiada; lo único que necesitamos es creer en nuestras capacidades».

Además, afirma que este duelo reabre el debate sobre inmigración y las relaciones entre África y Occidente, pues «es más que un partido»: refleja identidades y pertenencias, y obliga a repensar el papel del continente en el mundo.