Afortunados y sin identidad... Walid Al-Faraj arremete contra Donis tras el empate con Uruguay

El periodista Walid Al-Faraj criticó al seleccionador griego Giorgos Donis tras el empate 1-1 de Arabia Saudí ante Uruguay en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

El encuentro, disputado este martes en el Hard Rock Stadium de Miami, terminó 1-1 en la primera jornada de grupos.

Tras el partido, Al-Faraj tuiteó en su cuenta personal de «X» que el equipo saudí había tenido suerte de empatar y cuestionó las decisiones de Donis.

En su tuit afirmó: «Tuvimos suerte de sacar un punto valioso ante Uruguay; no perder al inicio es positivo».

Sin embargo, añadió: «La selección verde carece de identidad y los cambios de Donis fueron extraños, como retirar a Musab (Al-Juwair) y dejar a Salem (Al-Dosari)».

Concluyó: «En general, todo mi agradecimiento al genial Mohammed Al-Owais por su actuación de hoy, que recordó su brillante partido ante Argentina en 2022».

Al-Owais brilló al detener 10 de los 28 tiros uruguayos, encajando solo un gol.