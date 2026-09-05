Aficionados ingleses escupen a un neerlandés en la Premier League: «¡Fuera de aquí!»

Kjell Scherpen está recibiendo duras críticas en Inglaterra tras la derrota por 0-2 del Ipswich Town ante el Liverpool. El guardameta de 26 años no estuvo exento de culpa en los dos goles de Alexander Isak y está siendo duramente castigado tanto por la BBC como por los aficionados del recién ascendido.

La BBC califica a Scherpen con un 4 y se sitúa así entre sus jueces más severos. La cadena británica se muestra especialmente crítica con su actuación en el gol inicial, aunque también señala que el guardameta de 26 años se rehízo en cierta medida más tarde con algunas buenas paradas.

La cuenta de aficionados Tractor Boys Talk tampoco perdona precisamente a Scherpen y le pone un 4,5. “Hizo un par de paradas bastante buenas, pero en ambos goles la actuación del portero fue muy débil”, dice la valoración, tras lo cual se critica sobre todo su dubitativo intento en el 0-1 y su colocación en el segundo tanto.

En el gol inicial, todo salió mal ya a los pocos minutos. Cody Gakpo asistió a Isak tras una gran acción, tras lo cual el sueco sacó un duro disparo; Scherpen llegó a tocar el balón, pero no logró evitar que el remate acabara dentro de su portería y vio cómo el Liverpool se adelantaba.

No mucho después, Scherpen volvió a dejar una imagen desafortunada. Gakpo habilitó a Isak con el exterior del pie, tras lo cual el delantero se deshizo de su rival y empujó el balón por debajo del neerlandés, muy alejado de su portería: en menos de diez minutos, el Ipswich ya perdía 0-2.

En X, las reacciones no tardaron en dispararse. Un aficionado escribe: “Defendí a Scherpen cuando todo el mundo dudaba de él, pero ayer fue terrible. Creo que no tardaremos mucho en ver a Walton bajo palos”. Otro hincha fue aún más duro: “Scherpen se despertó hoy y eligió ser inútil”.

Los aficionados también analizan al detalle su actuación en los goles. “Ese balón no puede entrar. No es fácil ir rápido al suelo cuando mides 2,06 metros, pero Scherpen ya estaba ahí”, se lee, mientras que otro seguidor del Ipswich afirma: “Cometió dos errores graves, ambos porque no bajó lo suficientemente rápido. Con su altura, eso sigue siendo una preocupación”.

Tractor Boys Talk va un paso más allá y considera que el suplente Christian Walton debe tener una oportunidad bajo palos en el próximo partido. Walton fue todavía la pasada temporada el portero titular del Ipswich. “Fuera Scherpen”, se escucha.

Aun así, no todo el mundo está dispuesto a descartar de inmediato a Scherpen. El guardameta evitó antes del descanso que el Liverpool ampliara su ventaja con paradas a intentos de Dominik Szoboszlai, y un aficionado pide paciencia: “No jugó un gran partido, pero tenemos que seguir apoyándole. También hizo buenas paradas”.