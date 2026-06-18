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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Traducido por

Aficionados ingleses corean un cántico prohibido sobre el primer ministro Keir Starmer

Inglaterra

Inglaterra venció 4-2 a Croacia el miércoles en su debut mundialista, con 15 000 hinchas ingleses en las gradas. Sin embargo, los seguidores en Texas incumplieron las normas de la FIFA y podrían ser sancionados.

Inglaterra se adelantó dos veces en la primera parte gracias a Harry Kane, pero Croacia empató en ambas ocasiones.

Tras el descanso, Thomas Tuchel ajustó su estrategia y «The Three Lions» sentenciaron el encuentro: Jude Bellingham y Marcus Rashford establecieron el 4-2 definitivo.

En las gradas, los aficionados británicos lo celebraron por todo lo alto, pero al hacerlo infringieron una norma estricta: el reglamento prohíbe los cánticos políticos.

Aun así, corearon en masa «Keir Starmer (el primer ministro de Inglaterra) is a wanker», algo así como «Keir Starmer es un capullo».

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Inglaterra
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GHA

Según el código de conducta de la FIFA, está prohibido mostrar pancartas, banderas, folletos o ropa de «carácter político, ofensivo y/o discriminatorio».

Tampoco se permite usar lenguaje ofensivo ni corear consignas de «carácter político, ofensivo y/o discriminatorio». Por ahora se desconoce qué sanción recibirán los hinchas ingleses.

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