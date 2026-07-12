Aficionados del ADO amenazaron a Sil (8) en un amistoso: «Si no lo haces, te darán una paliza»

El martes, en las instalaciones del club amateur FC ‘s-Gravenzande, Sil, de ocho años, fue amenazado durante un amistoso entre Westland y ADO Den Haag (0-6) por llevar una camiseta del Ajax.

Su madre, Stephany, relata lo ocurrido al diario Algemeen Dagblad. «Es un auténtico aficionado al fútbol y lo sigue todo. No le importa adónde vaya, le gustan todos los clubes. Cuando se acercó al banquillo del ADO para hacerse unas fotos con los jugadores, volvió llorando y gritó que quería irse de allí lo antes posible y que no quería volver nunca más. Como madre, en un momento así se te parte el corazón».

Los hinchas del ADO se burlaron de él por llevar la camiseta del Ajax. «Le dijeron: “Cámbiate esa camiseta o te daremos una paliza”. Palabras muy duras», afirma Stephany. «Es un amistoso en su propio club; no te esperas algo así».

Bajo la custodia de los guardias de seguridad, que temían un desenlace peor, madre e hijo salieron del recinto. Poco después él regresó con una camiseta de la selección holandesa. «No quería que se perdiera toda la velada por miedo», concluye Stephany. «Le dije: “Simplemente disfruta y haz esas fotos”».

Al regresar, Stephany vio a otro niño con la equipación del Ajax. «Lo llevé a la sala de la junta directiva, le dimos una camiseta de la tienda y lo cambió».

Ahora predomina la consternación. «Un niño de 8 años debería poder llevar lo que quiera. No es un aficionado que provoque, solo es un niño al que le gusta el fútbol», afirma Stephany. «Por desgracia, hay aficionados así en todas partes, en todos los clubes. No quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, pero es algo que ocurre».

El director del club, John Jonk, confirma el incidente y lo lamenta: «Somos un club amateur donde los niños llevan camisetas de todo tipo. Todos deberían poder llevar lo que quieran, sobre todo los más pequeños. Que esto le pase a un niño de ocho años es un mundo al revés; no encaja con nuestro club».