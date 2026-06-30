Aficionado holandés: Inglaterra no está al mismo nivel que Alemania, Francia o España

Un aficionado holandés entrevistado por GOAL a la salida del estadio afirmó que Inglaterra es la selección más sobrevalorada del fútbol y que Holanda no le teme tanto como a Alemania, Francia o España.

«No son tan buenos»

En declaraciones a un reportero de GOAL, el aficionado fue directo.

«La selección más sobrevalorada es, con diferencia, Inglaterra», afirmó. «¿Por qué? Porque no son tan buenos».

Una opinión directa que irritará a los seguidores ingleses, sobre todo porque los Tres Leones suelen ser favoritos en los grandes torneos. Para este aficionado, reputación y resultados son dos cosas muy diferentes.

Sin factor miedo

Lo que más llamó la atención no fue solo el menosprecio de la calidad de Inglaterra, sino la comparación con cómo se sienten realmente los holandeses al enfrentarse a los auténticos pesos pesados del continente.

«A los holandeses nunca les ha preocupado jugar contra Inglaterra, como a nosotros nos preocupa hacerlo contra Alemania, Francia o España», explicó.

Al pedirle que lo aclarara, recurrió a una sensación física que todo aficionado al fútbol conoce.

«¿Sabes ese nudo que se te hace en el estómago? Con Inglaterra no lo sentimos».