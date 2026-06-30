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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Aficionado holandés: Inglaterra no está al mismo nivel que Alemania, Francia o España

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Inglaterra
World Cup
Holanda

Sin rodeos, un aficionado holandés explicó cómo ven los rivales a Inglaterra, y no es lo que los seguidores ingleses quieren oír.

Un aficionado holandés entrevistado por GOAL a la salida del estadio afirmó que Inglaterra es la selección más sobrevalorada del fútbol y que Holanda no le teme tanto como a Alemania, Francia o España.

«No son tan buenos»

En declaraciones a un reportero de GOAL, el aficionado fue directo.

«La selección más sobrevalorada es, con diferencia, Inglaterra», afirmó. «¿Por qué? Porque no son tan buenos».

Una opinión directa que irritará a los seguidores ingleses, sobre todo porque los Tres Leones suelen ser favoritos en los grandes torneos. Para este aficionado, reputación y resultados son dos cosas muy diferentes.

Sin factor miedo

@goalfanzone

'England are the most overrated team at the World Cup' 😤 #football #england #worldcup #fifaworldcup

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Lo que más llamó la atención no fue solo el menosprecio de la calidad de Inglaterra, sino la comparación con cómo se sienten realmente los holandeses al enfrentarse a los auténticos pesos pesados del continente.

«A los holandeses nunca les ha preocupado jugar contra Inglaterra, como a nosotros nos preocupa hacerlo contra Alemania, Francia o España», explicó.

Al pedirle que lo aclarara, recurrió a una sensación física que todo aficionado al fútbol conoce.

«¿Sabes ese nudo que se te hace en el estómago? Con Inglaterra no lo sentimos».

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