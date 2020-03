Afición del Arsenal recuerda con cariño a Carlos Vela

Si hay una cuenta pendiente en la carrera de Carlos Vela, seguramente debe ser su paso por el . El delantero mexicano tenía todas las condiciones para triunfar, pero su juventud y malas decisiones en aquel momento acabaron perjudicándolo y dándole la salida del equipo.

Sin embargo, la afición Gunner recuerda con nostalgia el paso de Carlitos por la institución, pues en las constantes dinámicas organizadas por las cuentas de fanáticos en las redes sociales debido a la cuarentena lo han mencionado, sabiendo que perteneció a una generación respetable.

Múltiples usuarios nombran a Vela Garrido junto a otros históricos del club como Robin van Persie, Mikel Arteta, Samir Nasri o Cesc Fábregas, uno de los últimos planteles del Arsenal que destacó a nivel europeo.

El hoy delantero del LAFC completó tres temporadas defendiendo la camiseta Gunner. Disputó 62 partidos entre todas las competiciones, anotando once goles. Posterior a eso, se marchó con rumbo a la , entidad en la que vivió sus mejores temporadas en el Viejo Continente.

I swear football used to be more magical when I was kid. The arsenal era from 07 to 2010 was so sick, that young team with Fabregas, Walcott, RVP, rosicky eduardo and Adebayor with Vela and wilshere breaking through was my most magical and fave time as an arsenal fan