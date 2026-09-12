La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la "UEFA", advirtió a todas sus federaciones sobre la disputa de partidos de las competiciones nacionales en las mismas fechas en las que se celebran los partidos de los torneos de clubes pertenecientes a la confederación continental, salvo en casos excepcionales que así lo impongan.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol envió, durante la presente semana, una circular a todas las federaciones adscritas a ella que, además de informarles sobre las fechas de los tres torneos de clubes de la temporada 2027-2028, incluyó un recordatorio de que "los partidos de las competiciones nacionales no deben celebrarse en las mismas fechas en las que se disputan los partidos de las competiciones de la UEFA, salvo que circunstancias excepcionales así lo requieran".

El máximo organismo del fútbol europeo aclaró que el objetivo de esta medida "es garantizar el éxito tanto del fútbol nacional como de las competiciones de clubes de la UEFA".

Y añadió: "Somos conscientes de que circunstancias imprevistas pueden llevar en ocasiones a la necesidad de aplazar uno de los partidos nacionales a una fecha en la que se disputa alguna de las competiciones de clubes de la UEFA".

La UEFA subrayó, en contrapartida, que "programar los partidos de la liga o de la copa nacional de forma que coincidan directamente con los partidos de las competiciones de clubes de la UEFA, o viceversa, no beneficia a los aficionados y perjudica al fútbol".

La UEFA pidió a las federaciones nacionales y a los organizadores que tengan en cuenta estas fechas al elaborar los calendarios de las competiciones nacionales, señalando: "Por ello, les rogamos que se aseguren de que su federación o el organizador de la liga nacional tenga en cuenta estas fechas al preparar el calendario de las competiciones nacionales".

Y en caso de que resulte realmente imposible evitar la disputa de un partido nacional en una fecha en la que se celebre alguna de las competiciones de clubes de la UEFA, la confederación continental insistió en la necesidad de que la competición nacional afectada "se ponga en contacto con la administración de la UEFA con la suficiente antelación".



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