AFE y La Liga se enzarzan por la vuelta del fútbol y los ERTES

Javier Tebas respondió en twitter al comunicado del sindicato mayoritario de futbolistas en el que criticaban el apoyo de la patronal a los ERTES.

La Asocación de Futbolistas Españoles, AFE, ha emitido este domingo un comunicado para dejar claro que la vuelta a la competición en Primera y Segunda División sólo se llevará a cabo cuando lo estimen oportuno las autoridades sanitarias y criticar que La Liga haya mostrado su apoyo públicamente a los Expediente de Regulación Temporal de Empleo que puedan llevar a cabo los clubes.

Por su parte, el presidente de La Liga, Javier Tebas, ha utilizado las redes sociales para reponder a este escrito. "Rezamos todos los días por los fallecidos,familiares,...confiamos en las autoridades, sanitarios, empleados de servicios esenciales...ellos son los que saben, nuestra obligación: que la industria del fútbol esté preparada para el día después de esta pesadilla. Basta de demagogia", publicó en twitter.

"Aclaro a AFE: Los jugadores del , , Atleti, , y otros, entienden que el control económico de no tiene que ver con los efectos económicos del COVID19. Y un ERTE es el instrumento legal previsto si tu actividad se reduce por fuerza mayor", añade el dirigente.

El comunicado completo de AFE reza así:

Tras las reuniones mantenidas por la Asociación de Futbolistas Españoles con capitanes y representantes de las primeras plantillas de los clubes de Primera y Segunda División, estos colectivos quieren manifestar lo siguiente:

1.- Los futbolistas de Primera y Segunda División queremos manifestar que siendo conscientes de la situación que estamos viviendo, afirmamos que en todas las reuniones mantenidas la primera preocupación y exigencia es la salud, y que la competición no debe reanudarse hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen.

2.- Respecto al calendario de la competición, queda supeditado a las decisiones de las autoridades sanitarias. Desde AFE se exigirá una decisión a los efectos. Queda todo condicionado a la salud individual y a la protección de la salud pública, la de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país.

3.- La vuelta a la competición, que supone la vuelta a los terrenos de juego y a nuestros vestuarios, requerirá de un protocolo que determine la existencia de un coordinador de prevención de riesgos y especialista en pandemias, que garantice la seguridad sanitaria a todos los operadores que actúan en el ámbito del fútbol.

4.- En cuanto a los ERTES, resulta extraño que desde se apoye los mismos, teniendo en cuenta que el control económico, y la bien saneada economía predicada desde la patronal, en relación a los clubes, no ha supuesto un colchón para una situación temporal de dos meses, siendo conscientes de que la competición ha sido suspendida y no cancelada. Y teniendo en cuenta que los propios clubes y los jugadores individualmente están llegando a acuerdos en lo que se refiere a los salarios. Lo que no vamos a hacer los futbolistas es que se dejen de garantizar nuestros derechos laborales

5.- Para finalizar, los que hoy suscribimos este documento estamos tan comprometidos con esta sociedad que queremos dejar claro que la vuelta a la competición no debe hacerse sin una decisión expresa de las autoridades, pues no se trata del futbolista, sino de todo su entorno. Y en este sentido, si tenemos que llevar a cabo una iniciativa en el Congreso de los Diputados, lo haremos. La salud debe ser cosa de todos.