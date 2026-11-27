Cómo ver el AFC Fylde - Aldershot Town con una VPN
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Previa del partido
El AFC Fylde recibe al Aldershot Town en Mill Farm, en Wesham, en un partido de la National League que enfrenta a un equipo de la zona alta de la tabla con otro de la zona media.
El equipo de Craig Mahon ocupa la quinta plaza y buscará recuperarse cuanto antes. El martes perdió 2-0 a domicilio ante el FC Halifax Town, después de empatar 2-2 con el Kidderminster Harriers el sábado.
Antes, el Fylde había encadenado dos victorias: un 2-1 a domicilio ante el Eastleigh en liga y un 4-1 frente al Harrogate Town en la FA Cup.
El Aldershot llega en 13.ª posición y tras resultados muy dispares. El equipo de Scott Davies perdió 4-1 a domicilio ante el Boreham Wood el miércoles por la noche, apenas unos días después de vencer 2-0 en casa al Scunthorpe United.
El Aldershot también encajó siete goles en una derrota ante el Barnsley en la FA Cup a principios de este mes, por lo que la solidez defensiva es una prioridad clara para Davies.
El Fylde tiene mejores resultados recientes en este duelo: ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos, incluido un 5-2 en Mill Farm en octubre de 2024.
Esto es todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, la retransmisión y las últimas noticias de los equipos.
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Manager
- C. Mahon