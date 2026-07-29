Advertencias turcas: Salah podría convertirse en una carga para el Besiktas y la afición no le perdonará

La estrella egipcia Mohamed Salah se acerca a vivir una nueva experiencia, tras vincularse su nombre a un traspaso al Besiktas turco, uno de los "tres grandes" de Estambul junto al Galatasaray y el Fenerbahce.

Según un informe del diario británico "Daily Mail", las negociaciones entre Salah y el Besiktas están actualmente estancadas, pese a que el club presentó una oferta que incluye un salario de 10,7 millones de libras esterlinas anuales, además de importantes primas y añadidos.

Uno de los puntos de desacuerdo gira en torno a la parte que le corresponde a Salah de los ingresos por la venta de camisetas, además de la comisión que percibe su equipo, mientras que Arabia Saudí y Estados Unidos siguen siendo las alternativas potenciales más destacadas ante él.

Lee también

¿Cuál es el "elixir de la vida" que ha mantenido a Messi y Cristiano en los terrenos de juego hasta ahora?

Con Salah a la cabeza: estrellas mundiales sin club a mitad del mercado

Ahmed Turgut, presentador de un pódcast especializado en el fútbol turco, considera que el Besiktas debe pensárselo bien antes de cerrar el fichaje, y advierte de que el enorme salario podría convertir a Salah en una carga para el club si no rinde al nivel esperado.

Turgut declaró a "Daily Mail Sport": "El precio es demasiado alto y perjudicará al Besiktas. Venderán muchas camisetas y él tendrá un recibimiento espectacular por parte de la afición al principio, pero si atraviesa una temporada como la última que vivió con el Liverpool, el público empezará a pitarle. Será una carga para el Besiktas".

El informe señaló que la afición del Besiktas es conocida por su enorme pasión y su poca paciencia. Los seguidores del club corearon el nombre de Salah durante la presentación del belga Leandro Trossard, en lugar de dar la bienvenida al recién llegado.

"Una decisión atractiva a nivel deportivo"

En cambio, Can Bayazit, presentador del pódcast "Las Águilas Negras" dedicado al Besiktas, considera que el traspaso de Salah a Turquía podría resultarle atractivo desde el punto de vista deportivo y personal, y no solo económico.

Afirmó que una parte importante de la decisión de Salah podría estar relacionada con su deseo de escribir un último capítulo especial en su carrera, y añadió: "Si te vas a Arabia Saudí, todo el mundo sabe que estás ahí por el dinero. No aportas gran valor a tu historia".

Señaló que "Turquía le ofrece a Salah la oportunidad de jugar la Liga de Campeones de Europa, competir en una de las 10 mejores ligas de Europa y disputar algunos de los mayores derbis del mundo, además de la extraordinaria vida en Estambul".

Pero Bayazit también advirtió del otro lado de la pasión de la afición, subrayando que el público podría volverse "tóxico" si Salah no rinde al nivel esperado, sobre todo teniendo en cuenta que percibiría un salario que alcanza los 12 millones de euros anuales según su estimación.

Crisis financiera

Los temores llegan en un momento en el que el Besiktas ya sufre unas deudas de alrededor de 387 millones de libras esterlinas, mientras que los clubes turcos registraron en conjunto unas pérdidas netas de 444,51 millones de libras esterlinas durante los últimos cuatro años.

A pesar de ello, Turquía se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para las estrellas mundiales, con nombres como Leroy Sané, Ilkay Gündogan, Ederson, N'Golo Kanté, Leandro Trossard y Mason Greenwood en Estambul, además del traspaso de Victor Osimhen al Galatasaray por 64,1 millones de libras esterlinas, en un fichaje récord para Turquía.