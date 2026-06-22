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Traducido por

«Advertencias alarmantes»... Una grave crisis amenaza el partido entre Noruega y Senegal en el Mundial

Noruega vs Senegal
Noruega
Senegal
World Cup
Noruega
Senegal
EE. UU.

¿Se va a terminar el partido?

El partido entre Noruega y Senegal, de la segunda jornada del Mundial 2026, previsto para la madrugada del martes, está en riesgo por condiciones climáticas.

Según Marca, las malas condiciones meteorológicas ponen en riesgo el encuentro.

La FIFA conoce las alertas por posibles rayos.

Las cuentas oficiales de emergencias de Nueva York han alertado sobre el clima durante el encuentro.

El pronóstico indica:

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

Se esperan lluvias desde las 10:00 a. m. hasta la tarde, con un 85 % de probabilidad en toda la ciudad.

Hasta el mediodía se prevén lluvias ligeras con posibles tormentas eléctricas al norte de la ciudad.

 Entre las 14:00 y las 19:00 h se esperan tormentas aisladas que podrían generalizarse. La actividad más intensa se concentrará entre las 19:00 y las 22:00 h, con riesgo de tormentas eléctricas fuertes.

Se esperan entre 1,25 y 2 pulgadas de lluvia, con picos de 2,75 pulgadas en algunas zonas.

Podrían darse chubascos torrenciales de más de 1,5 pulgadas por hora en cortos periodos, con alto riesgo de inundaciones repentinas.

Los vientos soplarán del sur-sureste a 10-15 mph, con rachas de hasta 30 mph y puntas de 40-50 mph en las tormentas más intensas. Las temperaturas se mantendrán moderadas.



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