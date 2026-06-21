Advertencia francesa sobre Irak: nos espera un partido contrario a lo esperado y conocemos su estrategia

William Saliba, defensa de Francia, advirtió que el partido contra Irak en la segunda jornada del Mundial 2026 no será fácil.

Sobre el encuentro del martes en la segunda jornada del Grupo 9, el central ha advertido de que, pese a las diferencias entre ambas selecciones, Francia no espera un duelo sencillo.

El defensa del Arsenal reveló que el plantel y el cuerpo técnico han analizado fragmentos del partido de Irak contra Noruega como parte de los preparativos.

«Hemos visto algunos fragmentos de vídeo de su partido contra Noruega», declaró Saliba en la rueda de prensa del sábado.

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Según Reuters, Saliba afirmó: «Irak tiene un buen equipo y el partido no será fácil, aunque algunos piensen lo contrario. Se han clasificado, vencieron a Bolivia para asegurarse la plaza y empataron con España (en un amistoso justo antes del Mundial), así que esperamos un partido reñido».

Irak, que empató 1-1 con España en un amistoso previo al torneo, nunca ha ganado un partido en un Mundial: perdió sus tres encuentros en su única participación, en 1986.

Además, recordó que los resultados del torneo muestran que muchas selecciones pueden competir con las favoritas, por lo que Francia se toma muy en serio el encuentro.

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El defensa francés Lucas Digne añadió: «Será un partido emocionante y muy físico, pues ellos lucharán por seguir en la competición».

Digne añadió: «Conocemos su 4-4-2 y a sus delanteros; será un partido muy directo y debemos estar preparados».

Francia debutó con victoria 3-1 sobre Senegal, mientras que los Leones de Mesopotamia cayeron 4-1 ante Noruega, equipo de Erling Haaland.