Advertencia española: ¿planea Mourinho lesionar a Yamal en el Clásico?

El ambiente del próximo Clásico ya empieza a calentarse varios días antes del esperado enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona en el Spotify Camp Nou.

El conocido periodista Jota Jordi teme que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, recurra a un estilo ofensivo y agresivo para reducir el peligro de Lamine Yamal, estrella del Barça.

La web Defensa Central publicó las declaraciones del periodista Jordi, que pronunció en el programa El Chiringuito Live.

Jordi considera que el Real Madrid no puede, en estos momentos, competir con el conjunto catalán desde el juego, y que se verá obligado a buscar otros medios para frenar a su rival.

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Jordi dijo: "Independientemente del equipo al que animes, el Real Madrid no puede, por ahora, competir con el Barcelona en el plano futbolístico. Pero Mourinho es muy bueno en otro tipo de fútbol, y consiguió parar a Messi y a sus compañeros a base de patadas y entradas violentas. Me da pánico pensar en las instrucciones que puede dar Mourinho para intentar frenar a Yamal".

Sus temores se basan en los recuerdos de los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Barcelona durante la primera etapa de Mourinho al mando del banquillo blanco.

Aquellos partidos se caracterizaron por un enorme grado de intensidad y dureza, y vivieron interrupciones constantes y conflictos que en muchas ocasiones sobrepasaron los límites de la competencia deportiva habitual.

Jota Jordi cree que el técnico portugués podría intentar crear condiciones similares a las de aquellos duelos anteriores, con el objetivo de reducir la influencia de Yamal.

El atacante del Barcelona necesita recibir el balón en los espacios, regatear a los defensas y avanzar hacia el área; por ello, el Real Madrid tendrá que ofrecer las coberturas defensivas necesarias para evitar que se meta de forma continua en duelos individuales.

Pero eso no significa que Mourinho vaya a dar instrucciones para ejecutar ninguna acción violenta. Las palabras de Jordi solo expresan su temor ante la posibilidad de que se imponga una vigilancia extremadamente severa sobre Lamine Yamal.

El cuerpo técnico del Real Madrid cuenta con suficientes herramientas tácticas para intentar frenar al jugador mediante la cobertura defensiva, la presión y el marcaje constante.

Los laterales tendrán un papel fundamental para limitar su peligro, pero no se les puede dejar solos ante el atacante del Barcelona. El centrocampista más cercano debe desplazarse hacia la banda para ayudar, y el propio extremo tiene que replegarse y participar en las tareas defensivas, para impedir que Lamine reciba el balón en una posición que le dé ventaja sobre su rival.

Las declaraciones de Jota Jordi añaden un elemento nuevo al ambiente previo al Clásico, ya que el periodista teme que la respuesta del Real Madrid a la superioridad que él atribuye al Barcelona se base en aumentar la dureza del partido.

Con todo, solo el terreno de juego revelará si Mourinho se apoyará en un estilo físico contundente o si optará por una solución táctica más eficaz para reducir el peligro de Yamal.



