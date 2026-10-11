Adrien Rabiot marca con un potente disparo, pero el AC Milan deja escapar la ventaja en casa del Sassuolo

El AC Milan no pudo vencer al Sassuolo en una complicada visita. En un partido con apenas ocasiones, llegó a ponerse por delante, pero acabó empatando 1-1.

El conjunto milanés ocupa la cuarta posición esta temporada, con tres victorias y dos empates. Tras el empate de la AS Roma ante el Como (0-0), el Milan podía igualar en puntos a los romanos si ganaba.

El equipo de Rúben Amorim comenzó el partido con el fichaje récord Gonçalo Ramos, además de Christian Pulisic, Adrien Rabiot y Samuel Chukwueze. Luka Modric, Fikayo Tomori y Ruben Loftus-Cheek no tuvieron sitio en el once inicial.

Los rossoneri comenzaron con dificultades el partido en el campo del Sassuolo. Ambos equipos intentaron generar peligro por las bandas, pero sin éxito. El juego estuvo igualado y a los dos les costó crear ocasiones.

El Milan no generó peligro por primera vez hasta el minuto 44, cuando el portero Arijanet Muric detuvo un cabezazo de Ramos. Durante los siete minutos de añadido, el Milan aumentó la presión y llevó más peligro al área del Sassuolo y sus inmediaciones, pero no logró marcar.

Poco antes de cumplirse una hora de juego, Rabiot rompió el empate. Tras un pase de Modric, el francés conectó un potente disparo desde un ángulo cerrado y mandó el balón por alto al primer palo: 0-1.

El Sassuolo igualó el marcador muy poco después del primer gol. Un córner cerrado dejó el balón suelto en medio de un barullo y Cas Odenthal lo encontró a sus pies. El defensa no dudó y lo envió al fondo de la portería de Maignan: 1-1.

Ambos equipos hicieron todo lo posible por llevarse la victoria, pero las ocasiones siguieron siendo escasas, como durante el resto del encuentro. El Sassuolo pareció marcar poco antes del final, aunque el gol fue anulado rápidamente por una falta cometida en la jugada previa. Ni el Sassuolo ni el Milan volvieron a marcar y tuvieron que conformarse con un empate.