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Adrien Rabiot se ha consolidado como pieza clave del AC Milan de Ruben Amorim tras una exhibición en la goleada por 5-1 al Frosinone. El internacional francés alcanzó en San Siro un hito histórico al igualar un récord de participaciones en goles que llevaba más de dos décadas vigente.

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Rabiot iguala un registro de Kaka

Durante la contundente victoria del domingo ante el Frosinone , Rabiot logró algo extraordinario: participó en un gol por séptimo partido consecutivo de la Serie A. Esta gran racha lo convierte en el primer centrocampista del Milan que interviene en al menos un gol durante siete encuentros ligueros seguidos desde que el legendario Kaka lo consiguiera en 2004. El francés estuvo en todas partes en San Siro y fue el motor del centro del campo de Ruben Amorim. Su actuación incluyó un gol en propia puerta que provocó y una precisa asistencia a Goncalo Ramos, con las que contribuyó a que el equipo local no bajara el ritmo.

En declaraciones a DAZN, el exjugador de la Juventus atribuyó su éxito individual al trabajo colectivo realizado en los entrenamientos. «En estos últimos partidos, cuando estamos tan atentos, conseguimos hacer lo que trabajamos en los entrenamientos. Todos disfrutamos en el campo; esta noche creamos mucho y marcamos muchos goles. Siempre debemos hacerlo», explicó el centrocampista.

El equipo, por encima de la gloria individual

El partido también puso de manifiesto la creciente conexión entre Rabiot y los delanteros del Milan. Durante el encuentro, hubo un intercambio de opiniones con Diego Moreira por la decisión de no disparar antes del primer gol, pero Rabiot insistió en que su prioridad sigue siendo el éxito del equipo por encima del lucimiento personal. Esa actitud generosa ha convertido al francés en un referente tanto en la creación como en la finalización del juego del Milan.

Rabiot habló en concreto de sus decisiones durante el partido y de su preferencia por dar asistencias. «Quería que marcara [Christian] Pulisic, pero el defensa volvió rápidamente. Es verdad que podría haber disparado, pero disfruto más dando una asistencia que marcando. Y después di la asistencia», reveló.

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Elogios al «increíble» trabajo de Ramos

Su visión de juego quedó reflejada cuando le sirvió un gol a Goncalo Ramos. Lo celebró señalando de inmediato al delantero portugués para reconocer su aportación al funcionamiento general del equipo. El centrocampista francés salió en defensa de Ramos ante las críticas y subrayó que el valor del delantero no siempre se refleja únicamente en la cantidad de goles que marca.

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«Hace un gran trabajo. No todo el mundo lo entiende, pero hace un trabajo increíble. Cuando entramos y marcamos, también es mérito nuestro. Nos alegramos cuando marca, también porque eso le da confianza. Es bueno para nosotros, para él y para todos», añadió Rabiot.

Amorim lo sitúa entre los mejores de Europa

La brillantez de Rabiot, respaldada por sus cifras, no ha pasado inadvertida para su entrenador. Ruben Amorim se ha deshecho en elogios hacia el jugador de 31 años y recientemente lo calificó como uno de los mejores centrocampistas del continente. Desde que llegó para disputar su segunda temporada en el Milan, Rabiot se ha convertido en un líder que compagina las exigencias tácticas del centro del campo con el talento necesario para superar a las sólidas defensas de la Serie A.

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«Evidentemente, es un jugador que puede actuar de 10, como mediapunta; también puede jugar de 8 o como organizador un poco más retrasado, aunque no le guste. Sin duda es uno de los mejores jugadores a los que he entrenado y uno de los mejores centrocampistas de Europa ahora mismo», señaló Amorim.