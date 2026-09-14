A tan solo 5 días de la asamblea general ordinaria prevista para el sábado 19 de octubre, el grupo opositor "Som un Clam", liderado por Joan Camprubí, ha lanzado una bomba de grueso calibre contra la junta directiva del FC Barcelona.

Así lo hizo a través de un comunicado detallado en el que el grupo analizó la situación financiera del club catalán y exigió a la junta responder a diez preguntas candentes "con espíritu constructivo y sin lanzar acusaciones", aunque en el fondo suponen una acusación directa de mala gestión.

El comunicado del grupo puso cifras impactantes sobre la mesa de la junta directiva del Barcelona, presidida por Joan Laporta, revelando que la crisis financiera del club no ha terminado, sino que se profundiza.

Según el comunicado, la deuda total del club alcanzó los 2.441 millones de euros, convirtiéndose en el club más endeudado de Europa, después de que la deuda aumentara en 357 millones de euros en un solo año, de los cuales 676,7 millones de euros son exigibles a corto plazo.

El grupo se preguntó por una extraña paradoja: ¿cómo se puede hablar de estabilidad económica cuando una nueva financiación de 354,4 millones de euros no ha impedido una caída de la liquidez de 91,5 millones de euros y que el flujo de caja operativo siga siendo negativo? Y pese a que la directiva celebra haber alcanzado unos ingresos récord que superaron los mil millones de euros, los gastos financieros, que ascendieron a 114,2 millones de euros, socavaron cualquier mejora en los beneficios operativos.

Las preguntas no se detuvieron en la deuda, sino que se extendieron al proyecto más importante del club, el "Espai Barça", donde el grupo exigió aclaraciones decisivas: ¿cuál es exactamente la cantidad que queda por pagar del estadio? ¿Cuándo se terminará su construcción? ¿Cuál es el plan real para el nuevo "Palau Blaugrana"? ¿Reclamará el club indemnizaciones a la constructora por los daños del retraso? ¿Y cuándo sabrán los socios cuáles son sus asientos y el precio de los abonos de temporada?

El comunicado abrió también el capítulo de los fondos propios, que se deterioraron hasta situarse en 168 millones de euros negativos, y las consecuencias derivadas de ello por incumplir la normativa del juego limpio financiero de la UEFA, que ya ha costado al club 15 millones de euros y cuya sanción podría alcanzar 45 millones de euros adicionales.

El grupo señaló que el artículo 67 de los estatutos obliga a la junta a compensar las pérdidas y restablecer el equilibrio de los fondos propios en un plazo de dos ejercicios económicos bajo pena de cese anticipado, si bien la junta actual suspendió su aplicación desde 2021 mientras el valor neto sigue siendo negativo.

Las diez preguntas incluyeron otros interrogantes no menos graves: ¿cuál es el plan de negocio que justifica el aumento de la participación del Barcelona en "Barça Studios" del 53,4% al 63,14%, cuando el activo ya sufrió una pérdida por deterioro de valor del 69%? ¿Y dónde están los controles salariales si el presupuesto de 2026/27 devuelve los salarios de los deportistas prácticamente a los niveles previos a la pandemia, con 633 millones de euros frente a los 636 millones de euros de la temporada 2019/20?

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También abarcó el interrogante sobre la justificación del crecimiento de la estructura no deportiva en un 60% durante cinco años. ¿Se ha vuelto necesaria la venta periódica de jugadores para lograr el equilibrio financiero? ¿Se ha convertido el Barcelona estructuralmente en un club vendedor? Y, por último, ¿qué credibilidad tiene el presupuesto de 2026/27 tras cuatro años consecutivos de incumplimiento, con una desviación negativa adicional de 22 millones de euros este año?

El movimiento "Som un Clam" cerró su comunicado con un mensaje claro para la directiva: "Las respuestas claras son necesarias para construir y proteger el futuro de nuestro club. Queremos un club fuerte y con una situación financiera saludable que nos permita seguir vibrando en el estadio durante muchos años venideros".