Compartir Sigue a GOAL en Google

El emblemático perfil de Milán está a punto de vivir una transformación histórica: los dos grandes clubes de fútbol de la ciudad se preparan para trasladarse a un nuevo estadio de última generación. En una operación que apunta a un gran cambio en el panorama financiero de la Serie A, el AC Milan y el Inter han cerrado oficialmente un acuerdo récord con el gigante asegurador italiano Generali para darle nombre al futuro estadio que compartirán.

Anuncios

Un acuerdo récord para una nueva era

El Milan y el Inter han alcanzado con Generali un acuerdo de 20 años por los derechos del nombre de su nuevo estadio que, según ESPN, está valorado en 650 millones de euros (545 millones de libras/725 millones de dólares). El nuevo recinto, con capacidad para 71.500 espectadores, se llamará oficialmente Generali Stadium y sustituirá al histórico San Siro. Los clubes compraron a la ciudad los terrenos necesarios el pasado noviembre por 197 millones de euros, lo que abrió el camino para la futura demolición de su legendario estadio actual.

Está previsto que la construcción comience en 2028 y que los primeros partidos se disputen en la temporada 2031-32, a la espera de las autorizaciones necesarias. Impulsado por los respectivos grupos propietarios, RedBird Capital Partners y Oaktree, el proyecto del estadio es también el eje de un plan más amplio de regeneración urbana que incluye nuevos espacios comerciales, de ocio y zonas verdes.

El enorme compromiso financiero supera el acuerdo de 700 millones de dólares que Crypto.com firmó en 2021 para dar nombre al recinto de Los Ángeles que comparten los Lakers y los Kings. Supone un impulso trascendental para los dos gigantes de la Serie A, que buscan modernizarse y reducir la brecha de ingresos por día de partido respecto a la élite europea.

Inspiración en el patrimonio milanés

En un comunicado conjunto, los clubes describieron con orgullo la alianza con Generali como «uno de los mayores acuerdos por los derechos del nombre de un estadio en el deporte mundial». El comunicado acompañó la presentación de las imágenes oficiales del proyecto, que muestran una llamativa propuesta arquitectónica para la ciudad.

Anuncios Anuncios

El diseño, fruto de la colaboración entre Foster+Partners y MANICA, se inspira directamente en «la minuciosa artesanía del Duomo di Milano». Lord Norman Foster y David Manica, que ya colaboraron en el diseño del estadio de Wembley de Londres, han concebido una grada continua de 360 grados dividida en dos niveles.

Related Topics

Se ha prestado especial atención a la experiencia de los aficionados. Las emblemáticas «Curvas» tendrán gradas únicas y empinadas, con una inclinación de los asientos de hasta 37 grados para potenciar al máximo el ambiente y el impacto visual. Según el comunicado, este planteamiento estructural está concebido para «acercar a los aficionados más que nunca a los momentos que más importan».

La modernización de las infraestructuras del fútbol italiano

La futura salida de San Siro marcará el fin de una era. Construido originalmente en 1926 y reformado para el Mundial de 1990, el estadio es reconocible en todo el mundo por sus escaleras exteriores de caracol. Sin embargo, sus instalaciones, ya envejecidas, carecen de los servicios de alta gama necesarios para competir económicamente en el fútbol europeo moderno.

Anuncios

Más allá de sus repercusiones para el Milan y el Inter, el proyecto del Generali Stadium representa un paso crucial para el conjunto del fútbol italiano. Con la inversión extranjera que respalda a los clubes de la Serie A como motor, aumenta la presión para modernizar las deterioradas infraestructuras deportivas del país.

Italia depende en gran medida de contar con recintos modernizados y funcionales mientras se prepara para organizar la Eurocopa de 2032 junto a Turquía. Se espera que el nuevo estadio de Milán sea una de las sedes principales del torneo.

Anuncios

Se acerca el Derby della Madonnina

Aunque la inauguración del estadio en 2031 promete un futuro lucrativo, la atención inmediata vuelve al terreno de juego este fin de semana. Los dos clubes de Milán deberán dejar a un lado su colaboración en los despachos cuando se enfrenten el sábado en el esperado Derby della Madonnina de la Serie A.

La histórica rivalidad será protagonista en San Siro y recordará a los aficionados el ambiente electrizante del estadio actual, incluso cuando empieza la cuenta atrás para su futura demolición.