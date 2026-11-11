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Aaron Danks sustituyó con brillantez a Vincent Kompany en el Bayern de Múnich. Al parecer, el Manchester United también se ha fijado en él. Los Red Devils tienen que resolver otra crisis en el banquillo y Danks podría ser una opción.

En las últimas semanas, Aaron Danks ha cobrado protagonismo en el Bayern de Múnich. El asistente inglés de Vincent Kompany asumió las funciones de primer entrenador durante la ausencia del belga por enfermedad: respondió a las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa y después de los partidos, y dirigió al equipo desde la banda.

Ahora se acerca cada vez más el regreso de Kompany a la banda tras recuperarse de una irritación de las meninges. El presidente de honor Uli Hoeneß ya había anunciado que Kompany volvería a sentarse en el banquillo «en dos o tres semanas», después del parón de selecciones de mediados de noviembre.

Entonces Danks volverá a un segundo plano. ¿O quizá no? Según informa la BBC, Danks sería una opción para reforzar el cuerpo técnico de Michael Carrick en el Manchester United si los Red Devils mantienen a su actual entrenador, en contra de las informaciones que circulan actualmente.

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Danks ya trabajó con Carrick entre 2022 y 2024 en el Middlesbrough FC, club de la segunda división inglesa en el que fue su asistente. En el verano de 2024, Danks siguió a Kompany, su antiguo jefe en el RSC Anderlecht, al Bayern de Múnich.

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Sin embargo, hay serias dudas de que Danks acepte una posible llamada desde Manchester. Para empezar, no llegaría como primer entrenador, sino como asistente, y además lo haría en una situación sumamente delicada. En el Bayern, en cambio, goza de un gran reconocimiento como hombre de confianza de Kompany y compite por numerosos títulos con el club más laureado de Alemania.

El Manchester United solo ha ganado uno de sus diez primeros partidos de la Premier League. Ocupa el puesto 18 de la tabla y su realidad actual es la lucha por evitar el descenso. A ello se suman actuaciones en ocasiones desastrosas en la Champions League, como ante el Como (1-4), o frente al Bournemouth en la liga (0-3), además de la eliminación en la Copa de la Liga ante el Brighton a mediados de septiembre. En sus últimos encuentros, los Red Devils lograron en dos ocasiones remontar de forma espectacular un 0-2 en contra.

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En la máxima competición europea consiguieron incluso una victoria por 3-2 ante la Roma, mientras que en la Premier League empataron 4-4 con el Aston Villa tras ir perdiendo 0-2 y 2-4. Pese a ello, Carrick, que llevó al United de vuelta a la Champions League la temporada pasada gracias a una segunda vuelta extraordinaria, corre ahora el riesgo de ser destituido.

Manchester United: estos son los candidatos al banquillo

El principal favorito para suceder a Carrick es ahora Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos. El Guardian y el Times coinciden en que al argentino le gustaría mucho fichar por el club de Manchester, aunque no renovó su contrato con la federación estadounidense hasta 2030 sino después del Mundial de este verano. No obstante, ese contrato incluiría una cláusula de rescisión de diez millones de euros. Pochettino ya fue candidato al banquillo del Manchester United en 2022, pero entonces los Red Devils eligieron a Erik ten Hag como nuevo entrenador.

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Además de Pochettino, Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Antonio Conte también serían candidatos, según la BBC, si Carrick acaba siendo destituido. El propietario minoritario Sir Jim Ratcliffe, el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox abordarán la cuestión este miércoles en Mónaco durante una reunión ya prevista. «Se espera que Berrada y Wilcox recomienden la destitución del entrenador», señala la BBC.

En ese caso, Danks quedaría definitivamente descartado como opción para ayudar a Carrick. De todos modos, el técnico de 43 años expresó recientemente su vínculo emocional con el club muniqués. «Estoy orgulloso de la unión, la fortaleza de carácter y el compromiso que todos han demostrado en este increíble club. Seguimos avanzando juntos y esperamos con ilusión volver a tener a Vince donde debe estar. Mia san mia», escribió en una publicación de Instagram.